Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat de contractonderhandelingen met George Russell zich in de eindfase bevinden. De 27-jarige Mercedes-coureur heeft formeel gezien nog geen zitje voor volgend jaar, maar zou dicht bij een akkoord met de Zilverpijlen zijn, zo legt de teambaas uit bij Sky Sports F1.

Russell heeft zichzelf op zaterdag beloond door met de poleposition naar huis te gaan. Max Verstappen was het hele weekend al snel, maar maakte een foutje bij het ingaan van de laatste bochten. Hij gaf daarbij aan dat Lando Norris hem met zijn vuile lucht in de weg zat. Desalniettemin is het Russell die uitstekende zaken heeft gedaan, ook met het oog op zijn contractverlenging bij Mercedes.

Onderhandelingen in slotfase

De Engelsman in Duitse dienst is eigenlijk een van de weinige topcoureurs die nog wachten op een bevestiging voor komend seizoen. Diverse media gaven de afgelopen weken aan dat de contractduur een heikel punt in de onderhandelingen was, maar ook het salaris was een gespreksonderwerp. Zo zou Russell hebben ingezet op een salaris dat hem bij de top van de koningsklasse brengt, en wil hij naar verluidt een betere deal dan een eventuele ‘1+1’-constructie. Die onderhandelingen zouden zich inmiddels in de slotfase bevinden, zo onthult de Oostenrijkse teambaas. “We zijn er heel dichtbij”, bevestigt Wolff over de gesprekken.

George Russell takes pole in Singapore! 🇸🇬⚡ pic.twitter.com/bgI3nAtIIW — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 4, 2025

