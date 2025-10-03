close global

Russell over 'vreemde crash' waardoor VT2 vroegtijdig eindigde: "Eerlijk gezegd"

Russell over 'vreemde crash' waardoor VT2 vroegtijdig eindigde: "Eerlijk gezegd"

Remy Ramjiawan
George Russell zit na afloop van de tweede vrije training nog met flink wat vraagtekens. De Engelsman verloor de controle over de W16 en ging voorwaarts de muur in, waardoor zijn training er direct weer op zat.

Het team van Mercedes moet in Singapore flink wat tijd vinden op de McLarens. Zo kwam Kimi Antonelli op P14 binnen tijdens VT1 op 1,2 seconden. Russell stond elfde, maar moest één volle seconde toegeven. Tijdens de tweede sessie kwam Russell in aanraking met de bandenstapels en moest de Italiaanse rookie genoegen nemen met P18.

Vreemde crash

Toch was het grote gespreksonderwerp na afloop bij F1TV niet zozeer de resultaten, maar eerder de klapper. "Eerlijk gezegd een beetje vreemd. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik remde iets eerder, ging iets langzamer naar binnen, maar verloor de achterkant. Gelukkig kwam ik er met de voorkant in en heb ik niet al te veel schade aangericht, maar het was game over. Een beetje vervelend, excuses aan het team daarvoor, maar beter vandaag dan morgen", zo legt hij uit.

'Verre van de beste vrijdag voor Mercedes'

Hoewel de resultaten het niet meteen aangeven, heeft Russell wel vertrouwen in het raceweekend. "VT1 was een uitdaging, maar in die eerste ronden had ik eerlijk gezegd een veel beter gevoel met de auto en leek het tempo beter. We hebben geen enkele ronde voltooid, dus er stond geen echte rondetijd op het bord, maar de rondes die we samen over de sectoren reden, voelden in ieder geval beter. Maar zoals ik al zei, het was verre van onze beste vrijdag", aldus de Mercedes-coureur.

