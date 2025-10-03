Twaalfde Formule 1-team onder leiding van Horner? Dit zijn de drie opties na Red Bull-ontslag

De toekomst van Christian Horner, de voormalig teambaas van Red Bull, blijft een onderwerp van discussie in de Formule 1. Na zijn vertrek met een flinke ontslagvergoeding wordt er gespeculeerd over hoe en in welke hoedanigheid hij terugkeert naar de paddock. Ayao Komatsu en Andy Cowell schetsen in oe24 en Auto Motor und Sport drie mogelijke scenario's voor de Brit.

Een van de opties is een samenwerking met Haas. Horner zou zelf contact hebben gezocht met het Amerikaanse team, maar Komatsu, de teambaas van Haas, liet weten dat er geen vervolg op het verkennende gesprek kwam. "Het is waar dat hij ons benaderde en een van onze mensen een verkennend gesprek had. Maar dat was het. Er gebeurt verder niets", aldus Komatsu. Dit scenario lijkt daarmee voorlopig van de baan.

Eigen Formule 1-team

Een andere mogelijkheid is dat Horner een geheel nieuw Formule 1-team opricht. Volgens oe24 heeft hij al gesprekken gevoerd met investeerders om de twaalfde formatie op de grid te zetten. Hoewel insiders betwijfelen of dit voor 2028 haalbaar is, wil de Brit met zijn eigen team terugkeren als teambaas. Deze ambitieuze stap is mede ingegeven door de financiële zekerheid na zijn vertrek bij Red Bull en zijn passie voor de sport.

Aston Martin

Het meest geloofwaardige scenario lijkt een hereniging met Adrian Newey bij Aston Martin. De twee zouden hun vroegere onenigheid hebben bijgelegd, wat onder meer blijkt uit hun gezamenlijke bezoek aan een recent Oasis-concert. Horners eerdere banden met Aston Martin maken deze optie des te aannemelijker. Andy Cowell van Aston Martin ontkende de geruchten niet en zei: "Voor zover ik weet, neemt Christian momenteel wat tijd vrij. Maar hij houdt van deze sport. Zijn successen spreken voor zich. Wat hij ook doet, we wensen hem het beste."

Toekomst bij Aston Martin

Artikel gaat verder onder video

Indien Horner zich bij Aston Martin voegt, zou hij waarschijnlijk een rol vervullen die vergelijkbaar is met die van Dr. Helmut Marko bij Red Bull of Niki Lauda bij Mercedes - als externe adviseur en aandeelhouder buiten het budgetplafond. Met een team dat al een solide basis heeft gelegd en onder andere de aanstelling van Newey kent, lijkt Aston Martin klaar voor verdere groei. De speculaties over Horners terugkeer zorgen dan ook voor veel opwinding binnen de Formule 1, terwijl fans afwachten welke richting hij uiteindelijk kiest.