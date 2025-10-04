Jos Verstappen wijst naar Red Bull: "Ze hebben duidelijk iets gevonden"
Jos Verstappen wijst naar Red Bull: "Ze hebben duidelijk iets gevonden"
Volgens Jos Verstappen kan het niet anders dan dat Red Bull sinds de race in Monza iets heeft gevonden om de RB21 weer aan de praat te krijgen. Zoon Max wist die twee races op dominante wijze te winnen, iets wat eerder in 2025 onmogelijk leek.
Dit weekend in Singapore moet het Oostenrijkse team die lijn doortrekken, al wacht er een flinke uitdaging. Waar Monza en Bakoe circuits zijn met weinig downforce, is het in Singapore juist precies het tegenovergestelde.
Red Bull heeft iets gevonden
In gesprek met RaceExpress vermoedt Jos 'The Boss' dat Red Bull iets belangrijks heeft ontdekt: "Ze hebben duidelijk iets gevonden in Monza en dat hebben ze doorgezet in Bakoe. Laten we kijken hoe het er de komende tijd uitziet. Ze zijn heel tevreden en dat is mooi om te zien." Volgens Verstappen senior heeft die vondst niet alleen met een betere sfeer te maken: "Dit is echt wel iets aan de auto wat ze gevonden hebben."
Met Laurent Mekies aan het roer is gekozen voor een technisch georiënteerde teambaas, en daar ziet Jos Verstappen nu het resultaat van: "Hij heeft het snel voor elkaar." Toch moet nog blijken of de RB21 op andere circuits, waaronder Singapore, de strijd met McLaren aankan. Op de vraag of hij denkt dat dat het geval is, antwoordt Verstappen senior: "Weet ik niet. Dat moet je aan de engineers vragen."
Gerelateerd
Net binnen
Hoe laat begint vandaag de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore?
- 16 minuten geleden
Jos Verstappen wijst naar Red Bull: "Ze hebben duidelijk iets gevonden"
- 1 uur geleden
FIA oordeelt na incident in pitstraat, Red Bull tevreden in Singapore | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Hamilton krijgt lachers op de hand na anekdote in fanzone: "Dan ruik je echt iets dat stinkt"
- Gisteren 21:14
Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore
- Gisteren 20:46
Red Bull hoopt met déze updates een gooi te doen naar de zege in Singapore
- Gisteren 20:18
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september