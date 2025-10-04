close global

﻿
Jos Verstappen in Monaco

Jos Verstappen wijst naar Red Bull: "Ze hebben duidelijk iets gevonden"

Remy Ramjiawan
Jos Verstappen in Monaco

Volgens Jos Verstappen kan het niet anders dan dat Red Bull sinds de race in Monza iets heeft gevonden om de RB21 weer aan de praat te krijgen. Zoon Max wist die twee races op dominante wijze te winnen, iets wat eerder in 2025 onmogelijk leek.

Dit weekend in Singapore moet het Oostenrijkse team die lijn doortrekken, al wacht er een flinke uitdaging. Waar Monza en Bakoe circuits zijn met weinig downforce, is het in Singapore juist precies het tegenovergestelde.

Red Bull heeft iets gevonden

In gesprek met RaceExpress vermoedt Jos 'The Boss' dat Red Bull iets belangrijks heeft ontdekt: "Ze hebben duidelijk iets gevonden in Monza en dat hebben ze doorgezet in Bakoe. Laten we kijken hoe het er de komende tijd uitziet. Ze zijn heel tevreden en dat is mooi om te zien." Volgens Verstappen senior heeft die vondst niet alleen met een betere sfeer te maken: "Dit is echt wel iets aan de auto wat ze gevonden hebben."

Met Laurent Mekies aan het roer is gekozen voor een technisch georiënteerde teambaas, en daar ziet Jos Verstappen nu het resultaat van: "Hij heeft het snel voor elkaar." Toch moet nog blijken of de RB21 op andere circuits, waaronder Singapore, de strijd met McLaren aankan. Op de vraag of hij denkt dat dat het geval is, antwoordt Verstappen senior: "Weet ik niet. Dat moet je aan de engineers vragen."

