Voormalig Formule 1-presentator Will Buxton gelooft dat Max Verstappen dit jaar met de wereldtitel naar huis kan gaan. De Engelsman zei vorig jaar hetzelfde over Lando Norris, maar moet nu toegeven dat dat tegen beter weten in was en dat hij de boel vooral aanwakkerde omdat hij destijds voor de Formule 1 werkte.

In Singapore moet Red Bull laten zien dat het ook een antwoord heeft op circuits waar veel downforce wordt gevraagd. In Monza en in Bakoe wist Verstappen weliswaar te winnen, maar dat waren banen waar juist weinig neerwaartse druk nodig was. Mocht Red Bull dit weekend indruk maken en Verstappen de race winnen, dan moet hij nog altijd hopen op fouten van McLaren, want een beetje geluk is wel nodig voor een eventueel kampioenschap in 2025.

Buxton geloofde niet in titelkansen Norris, maar zei dat wel

Buxton legt bij The Fast and the Curious uit dat Verstappen, in tegenstelling tot Norris vorig jaar, dit keer wél een reële kans heeft op de titel: "We hadden vorig jaar deze discussie over Lando. Toen zei ik: 'Hij kan het niet alleen winnen, maar hij gáát winnen.' En ik zal eerlijk met je zijn: dat zei ik toen omdat ik voor de Formule 1 werkte en ik de interesse in de tweede helft van het seizoen levend wilde houden. Ik ga niet liegen, ik denk dat hij eigenlijk geen echte kans had, maar ik dacht: laten we dit zo groot mogelijk opblazen."

'Ditmaal is het niet Lando, maar Max'

Over de titelstrijd van 2025 is Buxton ook duidelijk: als iemand het McLaren nog lastig kan maken, dan is het Verstappen. "Als het iemand anders was, dan zou je zeggen: het wordt pittig. Lando had twee derde van een seizoen om het verschil goed te maken, maar dat lukte hem niet. Maar dit is niet Lando, dit is Max. En Max kan wél het onmogelijke doen. Het enige wat daarvoor nodig is, is een implosie van Piastri of dat McLaren weer verdrinkt in teamorders of iets."

