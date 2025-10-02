Het Formule 1-seizoen dendert gestaag door naar het slot van dit jaar en hoewel er voor veel coureurs al duidelijkheid is, heeft George Russell nog altijd geen nieuw contract ondertekend bij het team van Mercedes. De Britse coureur garandeert in Singapore nog maar eens dat het allemaal wel goedkomt.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen werd het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen tijd veel gebeurd en besloot Verstappen om zijn Red Bull trouw te blijven. Voor Russell is er echter nog steeds niet echt duidelijkheid.

Geen updates

Hoewel Russell en Mercedes er regelmatig op hameren dat het allemaal wel goedkomt, gaan er toch de nodige geruchten door de paddock over gesteggel in de onderhandelingen. Volgens recente berichten zouden Mercedes en Russell het onder meer oneens zijn over de lengte van het contract én - niet geheel onbelangrijk - het salaris voor Russell. In Singapore krijgt de Britse rijder op de persconferentie opnieuw vragen over zijn toekomst: "Nee, ik heb geen updates om te geven. Ik heb toch gezegd dat jij de eerste bent die het te horen krijgt als er iets is om te melden?", zo reageert hij lichtelijk geïrriteerd in Singapore.

Harde onderhandelingen?

Russell vervolgt: "Ik denk dat het voor elke coureur zo op een bepaald punt in je carrière zo is dat de dingen uiteindelijk goed moeten voelen. Ik vind dat elke keer dat je je contract vernieuwd het de meest belangrijke beslissing uit je leven is. Dat moet met de juiste zorg gedaan worden. Er is niks om me zorgen over te maken en uiteindelijk komt het goed." Ten slotte krijgt hij de vraag of hij pittig is aan de onderhandelingstafel: "Nee, dat denk ik niet. Het gaat erom dat je met wat eerlijks komt dat voor beide partijen voordelig is. Dat willen we allemaal."

