Voormalig Red Bull-CEO en teambaas Christian Horner zou werken aan een snelle terugkeer in de Formule 1. Volgens The Race heeft Horner diverse geldschieters achter zich staan die hun portemonnee zouden willen trekken om eventueel een twaalfde team te starten.
Horner moest na de race in Silverstone plaatsmaken bij Red Bull. Het Oostenrijkse team wil terugkeren naar de top, maar dan wel op een andere manier dan voorheen. Met de promotie van Laurent Mekies is er voor een technische aanpak gekozen, en Max Verstappen heeft aangegeven dat er met de Fransman beter te sparren valt over de afstellingen. Horner is na die periode in verband gebracht met Alpine, Haas, maar ook de naam van Aston Martin is opgedoken. Toch is er nog een alternatief, een eigen team starten.
FIA heeft ruimte voor één extra team
Komend seizoen start Cadillac binnen de Formule 1, wat betekent dat het reglement van de FIA nog één plek heeft voor een extra renstal. Bronnen melden aan het medium dat er al gesprekken zijn geweest tussen Horner en diverse geldschieters om een nieuw team van de grond te krijgen. "Horner was als teambaas zeer commercieel onderlegd en nu hij grote bedrijven heeft verenigd om Red Bull te steunen, beschikt hij wellicht over de nodige contacten om partners te vinden die bereid zijn het project in de mate te ondersteunen die nodig is," zo stelt het medium.
Weerstand
Toch is dat plan niet zomaar uit te voeren. De aanvraag van Cadillac werd in eerste instantie, destijds nog onder de naam Andretti, geweigerd door de FOM. De FIA had weliswaar de deuren geopend om toe te treden, maar de teams wilden een grotere naam die ook daadwerkelijk waarde zou toevoegen aan de sport. Zo’n soort afwijzing zou Horner ook krijgen, tenzij hij een grote fabrikant weet te strikken. "Voorlopig heeft Horner nog niets besloten, behalve dat hij ervan overtuigd is dat hij nog dingen moet afmaken in de Formule 1," zo schrijft het medium.
'Afspraken gemaakt met Red Bull'
Dat Horner weer kan nadenken over een terugkeer naar de sport, heeft volgens het medium bovendien te maken met de afkoopsom bij Red Bull Racing. Zo zou Horner naar verluidt akkoord zijn gegaan met een veel lager bedrag dan wat Red Bull in eerste instantie had aangeboden. Daarbij zou de afspraak zijn gemaakt dat Horner in de eerste helft van 2026 weer terug kan keren, zonder dat Red Bull hem daarin tegenwerkt.
'Horner accepteerde lagere afkoopsom bij Red Bull Racing voor snelle F1-terugkeer'
