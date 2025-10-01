McLaren deze week in de rechtbank en eist 30 miljoen dollar van 'eigen coureur'
McLaren is deze week gestart met een rechtszaak en eist maar liefst 30 miljoen dollar schadevergoeding. De hoorzitting begon afgelopen maandag in Londen, maar kan naar verwachting nog tot medio november duren. Opvallende aan de zaak is dat McLaren in de rechtbank oog in oog staat met een 'eigen F1-coureur'.
Het gaat hier om IndyCar-kampioen Alex Palou. De Spanjaard zette in 2022 een krabbel onder een contract bij McLaren, maar kwam zijn afspraken nooit na. Palou zou in daaropvolgende jaren bij McLaren aan de slag gaan in de IndyCar en zou zich daarnaast bezig gaan houden met Formule 1-gerelateerde zaken, zodat hij zou kunnen doorstromen naar de koningsklasse van de autosport. Van dit alles kwam niets terecht, want Palou bleef doodleuk bij Chip Ganassi Racing, ondanks zijn contract bij McLaren. De Britse renstal had in Palou dus een toekomstig F1-coureur onder contract staan, maar kon er geen beroep op doen. McLaren spande dan ook een rechtszaak aan.
Palou tekende verkapt F1-contract bij McLaren, maar kwam niet opdagen
Medio 2022 wilde Palou eigenlijk vertrekken bij Chip Ganassi Racing, omdat hij bij McLaren de mogelijkheid kon krijgen om Formule 1 te gaan rijden. Hij tekende dan ook bij het team van Zak Brown, maar Chip Ganassi Racing had in de huidige verbintenis met Palou de optie hem nog een jaar langer onder contract te houden. Zij maakte hier dan ook gebruik van en zodoende kon Palou niet overstappen naar McLaren. Maar hij had wel al getekend. Achter gesloten deuren gingen Palou, Chip Ganassi Racing en McLaren op tafel en werd er een akkoord bereikt: Palou zou in 2023 nog voor Chip Ganassi Racing rijden, maar tegelijkertijd ook reservecoureur worden voor McLaren in de Formule 1.
Palou komt ook nieuwe deal niet na, McLaren wil geld zien
In 2024 zou Palou dan de volledige overstap maken naar McLaren - en daar kreeg hij dan ook een tekenbonus van 400.000 dollar voor. Maar Palou kwam nooit opdagen. Hij besloot het contract niet na te komen en verlengde doodleuk zijn contract bij Chip Ganassi Racing. McLaren is stapte zodoende naar de rechter. Niet om Palou te dwingen naar hun team te komen, maar wel om een schadevergoeding op te halen. De inzet bedraagt maar liefst 30 miljoen dollar.
Palou vindt dat McLaren hem wil kaalplukken
Palou is van mening dat zijn contract met McLaren hem een kans in de Formule 1 zou moeten opleveren, maar in plaats daarvan legde de Britse renstal Lando Norris en Oscar Piastri voor langere tijd vast. De advocaten van Palou stellen dan ook dat de Spanjaard McLaren niets schuldig is en dat het team de IndyCar-coureur alleen maar wil kaalplukken. Het is nu aan de rechtbank om te oordelen, maar dit gaat naar verluidt nog tot medio november duren.
McLaren deze week in de rechtbank en eist 30 miljoen dollar van 'eigen coureur'
