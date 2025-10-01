Briatore doet gewaagde uitspraak over Hamilton richting 2026

Lewis Hamilton kent een moeilijk debuutjaar bij Ferrari. De Brit had gehoopt dit seizoen een gooi te kunnen doen naar zijn achtste wereldtitel, maar kwam van een koude kermis thuis. En met zijn 40 jaar begint de tijd te tikken. Toch denkt Flavio Briatore dat de loopbaan van Hamilton niet als een nachtkaars uit zal gaan.

Hamilton wil maar wat graag zijn indrukwekkende prijzenkast nog één keer grootst uitbreiden. Een achtste wereldtitel zou de kroon op zijn werk zijn. Hij is nu gedeeld recordhouder - samen met Michael Schumacher - en kan bij een achtste titel volledig solo de geschiedenisboeken ingaan. Maar om dit te bereiken heeft hij wel een competitieve auto nodig. En deze had Hamilton de laatste jaren niet bij Mercedes, waardoor hij besloot over te stappen naar Ferrari. Maar ook bij de Italiaanse renstal loopt het momenteel niet op rolletjes. In zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap kan de Scuderia niet structureel vooraan meedoen. Begin volgend jaar wordt Hamilton 41 en begint hij wellicht aan zijn laatste serieuze kans om voor de achtste keer wereldkampioen te worden.

Briatore voorspelt succes voor Hamilton in 2026

Waar sommigen vrezen dat de carrière van Hamilton als een nachtkaars uit zal gaan, is Briatore een andere mening toegedaan. De topman van Alpine heeft vertrouwen in Hamilton en voorspelt hem een mooie toekomst in 2026. "Vroeg of laat zal hij de problemen oplossen", zo vertelde de Italiaan op de lokale radio. "Hij is een heel goed mens, maar de Formule 1 is tegenwoordig erg complex, met zeven auto's binnen twee tienden van een seconde. Dit jaar is McLaren het enige echt competitieve team . Volgend jaar verandert alles en zullen we ook voor het podium vechten. Je zult zien dat Hamilton met de nieuwe auto's weer meedoet aan de strijd om de overwinning – hij is altijd geweldig."

Krijgt Ferrari het volgend jaar wel voor elkaar?

Briatore kent met zijn mening over Hamilton ook veel tegenstanders. Niet iedereen gelooft er nog in dat de voormalig topcoureur zijn oude niveau ooit nog weet te bereiken. En al zou hij persoonlijk wel weer richting de toppen van zijn kunnen gaan, dan is het nog maar de vraag of Ferrari hem de bolide verschaft waarmee hij ook daadwerkelijk de gewenste resultaten kan boeken. McLaren is op dit moment de benchmark en velen verwachten dat ook volgend jaar zij de dienst uit zullen maken. Ook van het team van Mercedes wordt veel verwacht.

