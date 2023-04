Vincent Bruins

Donderdag 27 april 2023 10:26

Volgens Jody Egginton, de technisch directeur van AlphaTauri, maakt Nyck de Vries de verwachtingen waar. De Nederlander helpt de Italiaanse renstal namelijk goed bij de ontwikkeling van de AT04-bolide en vormt een duidelijk beeld van wat hij van zijn auto wil.

De Vries startte als negentiende en werd uiteindelijk veertiende in zijn eerste race voor het B-team van Red Bull Racing in Bahrein, nadat hij teamgenoot Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Kevin Magnussen aan zich voorbij zag gaan in het gevecht om de elfde positie. Ook in Saoedi-Arabië maakte hij een aantal plekken goed om wederom als veertiende over de streep te komen. In Australië zou de 28-jarige het zwart-witgeblokt niet halen, maar werd nog wel geklasseerd als vijftiende, omdat hij meer dan 90% van de raceafstand had afgelegd.

Veel ervaring

"Ja, ik denk van wel," antwoordde Egginton op de vraag van Autosport of De Vries weet mee te helpen aan de ontwikkeling van de auto. "Nyck heeft veel ervaring. Hij had slechts één race in de Formule 1 verreden voordat hij bij ons kwam, maar hij heeft ontzettend veel ervaring in andere kampioenschappen en ervaring met het testen van en rijden in de F1-auto's van andere coureurs. En zijn feedback is goed. Hij vormt een duidelijk beeld van wat hij van de auto wil, terwijl hij de auto leert kennen. En hij helpt ons stappen vooruit te maken in de ontwikkeling, dus het is al een grote bijdrage samen met Yuki."

Goed op elkaar afgestemd

"Beide coureurs zijn vrij duidelijk over wat de auto doet en wat ze ervan willen," legde de 49-jarige Brit verder uit. "Daarnaast zijn ze ook redelijk goed op elkaar afgestemd. Dat maakt ons ontwikkelingsproces iets eenvoudiger, aangezien we vrijwel dezelfde doelen hebben aan beide kanten van de garage. Ze hebben allebei de update die we naar het circuit [in Albert Park] hadden gebracht, ervaren en ze hebben allebei vergelijkbare feedback gegeven. Naast alle gegevens die we verzamelen, is het ook goed dat ze allebei de voordelen ervan zien. Tot dusver gaat het in dat opzicht goed."