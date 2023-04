Brian Van Hinthum

Nyck de Vries beleeft met AlphaTauri momenteel nog niet het debuutseizoen waarop de Nederlander gehoopt had. Hij kijkt vooruit naar zijn eerste sprintraceweekend in de Formule 1, komend weekend in Bakoe. De Vries is zich bewust van de huidige situatie en weet dat punten halen lastig wordt.

De Vries wist met een droomweekend in Monza in 2022 plotseling een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen bij het team van AlphaTauri en dus begon hij een paar weken terug in Bahrein aan zijn avontuur in de koningsklasse. Een groot succes is dat echter nog niet gebleken, want de Friese coureur heeft het moeilijk en moet voorlopig telkens zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Ook in Melbourne reed de 28-jarige coureur weer steevast in de achterhoede, totdat hij aan het einde van de race getorpedeerd werd door Logan Sargeant.

Ervaring in Bakoe

Na de lentestop die zeer welkom was voor De Vries, kijkt hij weer vol goede moed uit naar het volgende raceweekend. "Bakoe wordt mijn eerste sprintraceweekend. Het wordt een behoorlijke uitdaging met slechts één uur van vrije training voor de kwalificatie. Ik ben wel eerder op dit circuit geweest en wist drie keer tweede te worden in de Formule 2. Iedereen heeft zin om weer te gaan racen na de lange pauze. Dit circuit is uniek. Normaal is het op stratencircuits lastig om in te halen, maar het lange rechte stuk biedt kansen. Daarom zijn de races hier vaak veelbewogen."

Profiteren van anderen

De Friese coureur weet dat er werk aan de winkel is. "Ik heb het gevoel dat we progressie maken, maar het middenveld is bijzonder krap. Het is heel lastig om voor punten te vechten, want in een 'normale' race is de top tien wel gevuld. We moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn om van de fouten te profiteren bij teams die normaal in de top tien rijden. Ik zie tekenen van progressie, maar Bakoe vereist veel snelheid op de rechte lijn. Daar zijn we voorlopig niet zo goed. We gaan het zien", besluit hij.