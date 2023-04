Vincent Bruins

Vanaf volgend seizoen mogen LED verlichte wieldoppen niet meer gebruikt worden in de Formule 1. Populair waren deze niet, want ze zijn sinds de introductie ervan in het naseizoen van 2021 nooit in een raceweekend gebruikt.

De FIA heeft een eerste versie van de technische reglementen voor 2024 uitgebracht en telt maar liefst 177 A4'tjes. De regels omtrent de verlichte wieldoppen zijn doorgestreept.

Technologie is er

De LED verlichte wieldoppen waren bedoeld om informatie over te brengen naar de fans. "Als je LED verlichting installeert en het werkt naar behoren, dan kan je ermee doen wat je wilt," vertelde Mario Isola, de baas van de autosport- en Formule 1-afdeling van bandenfabrikant Pirelli, eind 2021. "Je kan de positie aangeven, je kan er logo's op laten zien, je kan de rondetijd aangeven en dergelijke. Er zijn zoveel mogelijkheden. De technologie is er, dus het is makkelijk om te programmeren wat je ermee wilt laten zien."

Gewicht

Op pagina 77 van de technische reglementen voor het seizoen van 2024 zien we echter dat er een streep is gezet door artikel 8.18 wat aangeeft dat de LED verlichte wieldoppen vanaf volgend jaar niet meer gebruikt mogen worden. Uiteindelijk zijn ze überhaupt nooit gebruikt in een raceweekend, aangezien de teams en coureurs al vaker hun zorgen hebben geuit over het gewicht van de Formule 1-auto's. Het plaatsen van ledlampen in de wieldoppen zou niet bepaald meehelpen in een poging de bolides lichter te maken. McLaren heeft het alleen uitgeprobeerd in de naseizoenstest in Abu Dhabi in 2021.