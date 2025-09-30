Mick Schumacher stapt binnenkort in bij de IndyCar Series voor een testdag. Het is voor het eerst sinds zijn ontslag van het Haas F1 Team in 2022 dat hij competitief aan de slag gaat in een single seater, of formulewagen. De zoon van de legendarische Michael Schumacher zegt dat bij hem daar de vonken overslaan.

Mick schreef het FIA Formule 3-kampioenschap op zijn naam in 2019, voordat hij er met de FIA Formule 2-titel vandoor ging in 2020. Hij zette zijn handtekening onder een contract bij Haas en debuteerde in 2021 in de Formule 1. De bolide van de Amerikaanse renstal was overduidelijk het langzaamst en Schumacher bleef puntloos, al deed hij het in ieder geval veel beter dan ploegmaat Nikita Mazepin. Hij kreeg Kevin Magnussen als teamgenoot, nadat Mazepin moest vertrekken vanwege de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Schumacher scoorde 16 punten in 2022, maar hij maakte ook een aantal zware crashes mee. Nico Hülkenberg werd de opvolger van Schumacher, die naar Mercedes vertrok als reservecoureur. De afgelopen twee jaar heeft hij doorgebracht bij het Hypercar-team van Alpine in het FIA World Endurance Championship, waar hij drie podiums heeft gepakt. Hij gaat op 13 oktober een nieuw avontuur aan op de road course van het Indianapolis Motor Speedway voor een IndyCar-testdag met Rahal Letterman Lanigan Racing.

Vonken slaan over in de formulewagens

"100 procent, ik heb altijd in formulewagens willen racen", antwoordde Schumacher afgelopen weekend op Fuji Speedway op de vraag of hij nog de jeuk had om dat te doen. Sportscars zijn leuk geweest, maar de vonken slaan bij mij over in de formulewagens. Ik hou ervan en ik kijk ernaar uit om weer in te stappen."

Of hij een zitje weet te bemachtigen, is nog maar de vraag, maar Schumacher ziet de IndyCar als "een geweldige optie". De Duitser vervolgde: "Er rijdt een boel talent in de IndyCar, en je kan zien dat de races ook leuk zijn en dat er veel gevechten spelen. Een boel jongens die nu meedoen, daar heb ik tegen geracet in de juniorklasses, dus het zal interessant zijn om ze weer te zien. Ik wil verschillende kampioenschappen uitproberen. Ik denk dat dit compleet anders gaat zijn [vergeleken met het WEC], maar ook anders dan de Formule 1."

