Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing
Zak Brown bevestigt tegenover Bloomberg dat de verkoop van de aandelenbelangen van McLaren Racing is afgerond. De transactie, die eerder in september 2025 werd aangekondigd, brengt de waarde van het team op 4,1 miljard dollar. De Bahreinse staatsinvesteringsmaatschappij Mumtalakat en automotive investeringsgroep CYVN Holdings waren beiden al deels eigenaar van de McLaren Group en hebben nu dus 100 procent aandelen van de raceafdeling.
"We zijn klaar," vertelt de CEO van McLaren, waarmee hij de afronding van de transactie bevestigt. Hij vervolgt: "De sport is in vuur en vlam," waarmee hij doelt op de bloeiperiode die de sport momenteel meemaakt, mede dankzij het kostenplafond dat Liberty Media heeft geïntroduceerd. Ondanks beweringen dat de waarderingen in de Formule 1 hun hoogtepunt hebben bereikt, ziet de Amerikaan nog veel groeipotentieel: "Onze auto heeft de beste merken ter wereld," aldus de McLaren-baas.
Drama off-track
De teambaas prees ook de competitie op het circuit, met vier teams en zeven verschillende coureurs die het afgelopen jaar meerdere races wonnen. Ook de vraag naar Grands Prix is nog nooit zo hoog geweest, mede dankzij de off-track drama's die door Netflix zijn vastgelegd. "Ik denk dat de sport in veel opzichten nog maar net begint", besluit Brown.
