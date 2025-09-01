De staatsinvesteringsfonds van Bahrein neemt naar verluidt het McLaren Formule 1-team volledig over samen met een investeringsgroep uit Abu Dhabi. De waarde van de regerend constructeurskampioen zou nu liggen op maar liefst 3 miljard Britse pond.

Ron Dennis en Mansour Ojjeh, de CEO van vliegtuigbouwer en horlogeproducent Techniques d'Avant Garde (TAG), werden in de jaren tachtig eigenaar van McLaren door de McLaren Group op te richten. Ze namen het stokje over van Teddy Mayer, die over zijn beurt McLaren had overgenomen na het dodelijke ongeluk van Bruce McLaren. Dennis en Ojjeh verkochten in 2000 40% van de aandelen aan Mercedes via DaimlerChrysler en in 2007 30% van de aandelen aan het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat Holding Company.

Steun van Bahreinse regering

Zak Brown werd in 2018 de nieuwe CEO van de McLaren Group. Maar het bedrijf dreigde failliet te gaan, ondanks de steun van de Bahreinse regering. Ze werden hard geraakt door de coronapandemie, waarbij een kwart van de werknemers ontslagen werd, en ze moesten een lening van 150 miljoen Britse pond afsluiten bij de National Bank of Bahrain om boven water te blijven.

Mumtalakat was al grootaandeelhouder geworden van de McLaren Group, maar nam begin 2024 de volledige eigendom van het aandelenkapitaal over. Sindsdien zijn de resultaten van het McLaren F1-team in rap tempo de goede kant op gegaan. Ze werden wereldkampioen bij de constructeurs en lijken dit seizoen ook de rijderstitel te pakken met Oscar Piastri of Lando Norris.

Mumtalakat en CYVN nemen McLaren Racing over

De McLaren Group bestaat uit verschillende nevenbedrijven, zoals McLaren Racing, McLaren Automotive en McLaren Applied Technologies. Mumtalakat was dan wel de volledige eigenaar geworden van de McLaren Group, maar bij McLaren Racing - het team in onder andere de Formule 1 en IndyCar en straks ook het World Endurance Championship - hadden ze slechts 70% van de aandelen in handen.

Volgens Sky News komt daar binnenkort verandering in. Mumtalakat zal naar verluidt in samenwerking met CYVN Holdings uit Abu Dhabi de overige 30% van McLaren Racing overnemen van MSP Sports Capital, Ares Investment Management, UBS O'Connor, en overige aandeelhouders. Door deze miljardendeal wordt de waarde van McLaren Racing geschat op £3.000.000.000 of €3.460.000.000.

