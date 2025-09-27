Het laatste uurtje van de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie is begonnen. Chris Lulham neemt namens Emil Frey Racing de honneurs waar en heeft na de vele gele vlaggen en code 60’s wat tijd verloren van de opgebouwde voorsprong van Max Verstappen.

Vanmiddag om 12:00 uur werd het startschot gegeven op de Nordschleife. Verstappen vertrok vanaf P3, maar wist in de eerste bocht direct de leiding van de wedstrijd te pakken door de Ford Mustang GT3 met startnummer 6 van het Haupt Racing Team te verschalken. Daarna kon Verstappen zijn eigen race rijden en het gat rustig vergroten. Aan het einde van die stint kwam het ronderecord nog in zicht, maar Verstappen kwam na veertien ronden naar binnen. Er vond geen coureurswissel plaats; Verstappen kreeg nog een stint op de Nordschleife. In die stint wist de Nederlander het gat te vergroten naar iets meer dan één minuut.

LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Lulham rijdt vierde stint

Lulham nam de Ferrari 296 GT3 van Verstappen over voor de derde stint. De Brit wist het tempo erin te houden en zelfs het gat te vergroten. Aan het einde van die derde stint kwamen er echter een heleboel gele vlaggen, was er één slowzone en hingen er drie code 60’s. Mede dankzij die onderbrekingen verloor Lulham wat tijd van de voorsprong. Inmiddels leidt de Brit met 23 seconden op de nummer twee.

De laatste pitstop heeft zojuist plaatsgevonden, en het is duidelijk geworden dat Lulham ook de laatste stint gaat rijden. Verstappen zal dus moeten toekijken of het de Brit lukt om de overwinning over de streep te trekken.

Max isn't going to swap in to do the last stint



Chris Lulham will finish the race! pic.twitter.com/bvd05IDRf2 — Verstappen News (@verstappenews) September 27, 2025

