De Formule 1-wereld staat op dit moment stil bij Lewis Hamilton, die op dit moment een moeilijke tijd heeft wegens zijn zieke hond, Roscoe. Deze vrijdag kwam de Brit met een update op zijn socials en vanuit fans en collega's stromen de steunbetuigingen voor Hamilton binnen.

Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en nu gaat het ook naast het circuit niet helemaal geweldig, zo blijkt uit een vervelend nieuwtje van woensdagavond. De zevenvoudig wereldkampioen deelt namelijk een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens ligt om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikt inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden", zo zei de Britse rijder op woensdag.

Artikel gaat verder onder video

Coma

Deze ochtend heeft Hamilton een update gegeven over de hele situatie en zijn trouwe viervoeter blijkt in coma te liggen: "Roscoe heeft opnieuw longontsteking gekregen en had moeite met ademhalen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en in slaap gebracht om hem rustig te houden terwijl ze onderzoeken deden. Tijdens dat proces stopte zijn hart. Ze hebben zijn hartslag weer teruggekregen en nu ligt hij in coma. We weten niet of hij hieruit zal ontwaken. Morgen zullen we proberen hem wakker te maken", zo schreef Hamilton deze ochtend.

Ongelofelijke steun

Ondertussen stromen de reacties op zijn kanalen binnen: "Ik denk aan jou, vriend", zo plaatst George Russell. "We denken aan je. Hopelijk wordt Roscoe snel beter", schrijft het team van McLaren. "We sturen liefde en een aai over de bol naar Roscoe", zegt Red Bull Racing. "We denken aan je, Roscoe", schrijft Ferrari zelf. Ook op X stromen reacties van fans binnen.

sending you so much love and strength, Lewis! we’re keeping Roscoe in our prayers. ❤️ he’s a fighter! — deni (@fiagirly) September 26, 2025

all our thoughts and prayers are with Roscoe pic.twitter.com/APUVeYqH0z — Lighter🕯️🧩 (@Lighter_DeFi) September 26, 2025

Lewis how's our favorite bulldog holding up today? The F1 world is united in thoughts for Roscoe miracles happen every day — Arshu (@im__Arshu) September 26, 2025

Man that dog gave so many people happiness not just you, I’m so sorry 🥹 hope he has a speedy recovery pic.twitter.com/6XnEMxtvEo — Diego (@Dieggo) September 26, 2025

Gerelateerd