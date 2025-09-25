close global

Horner kreeg kort voor ontslag bij Red Bull nog salarisverhoging

Jeen Grievink
Christian Horner (51) werd kortgeleden op straat gezet door Red Bull Racing, maar niet al te lang geleden kreeg hij nog een salarisverhogen van de Oostenrijkse renstal. Dit blijkt uit de jaarrekeningen die bij Companies House zijn gedeponeerd zo meldt Express. Deze salarisverhoging valt echter in het niets bij de ontslagpremie die hij zojuist heeft ontvangen.

Voordat Horner uit zijn functies van teambaas en CEO bij Red Bull werd ontheven, kreeg hij nog een salarisverhoging. Uit de jaarcijfers blijkt dat Horner afgelopen jaar een hoger bedrag opstreek dan het jaar daarvoor. De cijfers uit 2024 laten een salaris van 7,046 miljoen pond zien en dat is een stijging van 46.000 pond ten opzichte van een jaar eerder. Een leuke verhoging uiteraard, maar het valt in het niets bij het bedrag dat Horner achter de schermen heeft weten af te dwingen na zijn ontslag. Horner had nog een tot 2030 doorlopend contract bij Red Bull en heeft daarom een ontslagvergoeding van ongeveer 80 miljoen dollar meegekregen.

Salarisverhoging Horner nog voor de reeks aan incidenten

De salarisverhoging lijkt echter al te zijn doorgevoerd nog voordat de eerste echte storm rondom Horner was ontstaan. De Brit werd na ongeveer anderhalf jaar aan akkefietjes en incidenten uit zijn functies getild door Red Bull. De eerste grote bom viel aan het begin van 2024, toen bekend werd dat Horner zich mogelijk schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag bij een werkneemster van Red Bull. Daarna volgde er onder meer nog een interne machtsstrijd, kreeg Horner het aan de stok met Jos Verstappen en liepen de prestaties op de baan terug. Kort na de Grand Prix op Silverstone van dit jaar besloot het management dat het genoeg was. Horner werd de laan uitgestuurd.

