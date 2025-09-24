close global

Broer Lewis Hamilton ontsnapt aan vlammenzee nadat auto in brand vliegt op Silverstone

Remy Ramjiawan
Nicholas Hamilton, het broertje van Lewis, kende afgelopen zaterdag een angstaanjagend moment. Tijdens het British Touring Car Championship op Silverstone kon Hamilton net op tijd de auto verlaten, die ineens in brand vloog.

De broer van de zevenvoudig kampioen keerde dit jaar terug als coureur, nadat hij bijna twee jaar pauze had genomen. In het British Touring Car Championship staat de Engelsman momenteel laatste, maar veel fans met een beperking zien hem als een bron van inspiratie.

Nicholas Hamilton reageert op angstaanjagend moment

Tijdens de race op zaterdag kwam er in ronde achttien rook uit de motorkap, veroorzaakt door olie onder de wagen, waardoor Hamilton snel uit de auto moest stappen. Dat lukte gelukkig op tijd, want Hamilton heeft een lichamelijke beperking. Op Instagram blikt hij terug op het moment: "Wat een geweldige foto van een erg teleurstellend en eng moment voor mij, mijn familie en vrienden om mijn zondag op Silverstone te beginnen. Ik was verrassend genoeg de hele situatie door erg kalm, probeerde de auto te redden van verdere schade terwijl ik mezelf veilig hield, en ik ben ontzettend trots op mezelf over hoe ik de situatie heb aangepakt."

Het valt nog te bezien of Hamilton volgende week in actie zal komen op Brands Hatch, vanwege de schade aan zijn auto. "Maar mocht ik die kans niet krijgen om het seizoen af te sluiten, dan wil ik absoluut iedereen bedanken die dit jaar achter me heeft gestaan. Vrienden, familie en sponsors voor de voortdurende steun en liefde die me helpen mijn droom na te jagen en mijn reis voort te zetten," aldus Hamilton.

