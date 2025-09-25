close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lando Norris and Max Verstappen at Silverstone

Verstappen heeft in 2025 meer ronden aan de leiding gelegen dan Norris

Verstappen heeft in 2025 meer ronden aan de leiding gelegen dan Norris

Remy Ramjiawan
Lando Norris and Max Verstappen at Silverstone

Hoewel het lange tijd zeker leek dat de titelstrijd in 2025 tussen Lando Norris en Oscar Piastri zou plaatsvinden, zijn enkele experts van mening dat Max Verstappen, na zijn twee overwinningen in de afgelopen weken, misschien ook nog een kans heeft. De Nederlander heeft in ieder geval al een opmerkelijke statistiek opgebouwd: hij heeft voorlopig langer aan de leiding gelegen dan Norris.

Red Bull kwam in Monza en Bakoe goed voor de dag. Daarbij moet wel gezegd worden dat het om twee zogenoemde low-downforce-circuits ging en dat de echte test misschien wel volgende week in Singapore is. Dat circuit is namelijk precies het tegenovergestelde van de twee afgelopen banen. Piastri (P1) viel in de eerste ronde in Bakoe echter uit, waardoor hij in het klassement bleef hangen op 324 punten. Norris (P2) heeft momenteel 299 punten, en Verstappen (P3) staat nu op 255 punten.

Verstappen meer ronden op kop, dan Norris

Hoewel McLaren overduidelijk de snelste wagen heeft in 2025, loopt Verstappen in wezen niet veel achter. Qua overwinningen staat Piastri met zeven zeges bovenaan, terwijl Norris er vijf heeft behaald. Verstappen staat momenteel op vier overwinningen. Wel heeft de Nederlander tot en met de race in Bakoe langer aan de leiding gelegen: Norris stond 241 ronden aan kop, Verstappen 281 ronden, ondanks dat hij één overwinning minder heeft behaald.

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris 2025-seizoen

Net binnen

Verstappen heeft in 2025 meer ronden aan de leiding gelegen dan Norris
2025-seizoen

Verstappen heeft in 2025 meer ronden aan de leiding gelegen dan Norris

  • 14 minuten geleden
Alonso eerlijk over mogelijk pensioen: 'Dan is de kans groter dat ik stop'
Fernando Alonso

Alonso eerlijk over mogelijk pensioen: 'Dan is de kans groter dat ik stop'

  • 1 uur geleden
  • 1
 'Mercedes en Russell botsen op twee eisen', Verstappen debuteert dit weekend in NLS | GPFans Recap
GPFans Recap

'Mercedes en Russell botsen op twee eisen', Verstappen debuteert dit weekend in NLS | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Verstappen mist telefoon en ziet 'P' er mee losgaan: 'Oh, ze is hem aan het versieren' | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen mist telefoon en ziet 'P' er mee losgaan: 'Oh, ze is hem aan het versieren' | F1 Shorts

  • Gisteren 21:14
  • 44
 Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen
Formule 3

Formule 3 trekt de portemonnee en gaat top vijf uit kampioenschap financieel ondersteunen

  • Gisteren 20:47
  • 2
 Broer Lewis Hamilton ontsnapt aan vlammenzee nadat auto in brand vliegt op Silverstone
Nicholas Hamilton

Broer Lewis Hamilton ontsnapt aan vlammenzee nadat auto in brand vliegt op Silverstone

  • Gisteren 20:16
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x