Hoewel het lange tijd zeker leek dat de titelstrijd in 2025 tussen Lando Norris en Oscar Piastri zou plaatsvinden, zijn enkele experts van mening dat Max Verstappen, na zijn twee overwinningen in de afgelopen weken, misschien ook nog een kans heeft. De Nederlander heeft in ieder geval al een opmerkelijke statistiek opgebouwd: hij heeft voorlopig langer aan de leiding gelegen dan Norris.

Red Bull kwam in Monza en Bakoe goed voor de dag. Daarbij moet wel gezegd worden dat het om twee zogenoemde low-downforce-circuits ging en dat de echte test misschien wel volgende week in Singapore is. Dat circuit is namelijk precies het tegenovergestelde van de twee afgelopen banen. Piastri (P1) viel in de eerste ronde in Bakoe echter uit, waardoor hij in het klassement bleef hangen op 324 punten. Norris (P2) heeft momenteel 299 punten, en Verstappen (P3) staat nu op 255 punten.

Verstappen meer ronden op kop, dan Norris

Hoewel McLaren overduidelijk de snelste wagen heeft in 2025, loopt Verstappen in wezen niet veel achter. Qua overwinningen staat Piastri met zeven zeges bovenaan, terwijl Norris er vijf heeft behaald. Verstappen staat momenteel op vier overwinningen. Wel heeft de Nederlander tot en met de race in Bakoe langer aan de leiding gelegen: Norris stond 241 ronden aan kop, Verstappen 281 ronden, ondanks dat hij één overwinning minder heeft behaald.

