Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 21:03

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, moest in de podcast Talking Bull raden van welke coureurs bepaalde berichten van boardradio's kwamen. Ook Daniil Kvyat kwam voorbij en daar moest Horner wel even om lachen.

Kvyat stond aan het einde van zijn tijd bij de Oostenrijkse renstal bekend als de 'Torpedo'. Zo noemde Sebastian Vettel hem, nadat de Rus de toenmalig Ferrari-coureur had uitgeschakeld in de openingsronde van de Grand Prix op Sochi in 2016.

Van Toro Rosso naar Red Bull en van Red Bull naar Toro Rosso

Na het binnenslepen van de GP3 Series-titel in 2013 maakte Kvyat het jaar daarop zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri. Het vertrek van Sebastian Vettel naar Ferrari zorgde ervoor dat er na het seizoen van 2014 een stoeltje vrijkwam voor hem bij Red Bull. Hij behaalde een podium in Hongarije in 2015 en in China in 2016, maar de resultaten waren niet goed genoeg en hij reed vaak schade, dus voor de Grand Prix van Spanje moest hij van plek wisselen met Max Verstappen. De nu 28-jarige coureur bracht vervolgens nog vier seizoenen door bij Toro Rosso en AlphaTauri, en behaalde een laatste podium in de Grand Prix van Duitsland in 2019. Recentelijk heeft hij een contract getekend als fabriekscoureur bij Lamborghini.

Circuit of the Americas

Horner moest raden welke coureur en welke Grand Prix bij deze boardradio hoorde: "Ik ben gecrasht. Sorry, jongens. Sorry." De teambaas vond het op zijn zachtst gezegd niet echt moeilijk om de coureur te raden: "Nou, dat is Daniil Kvyat. De vraag is dan: waar is hij gecrasht? Hij heeft er namelijk nogal wat gehad," vertelde de Brit lachend. De Formule 1-race waarvan de boardradio was, wist hij niet meer. Horner gokte dat het van de Russische Grand Prix van 2016 kwam waarin Kvyat niet één, maar tweemaal tegen Vettel opreed. De boardradio hoorde echter bij de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2015. "Was hij daar ook al gecrasht?" reageerde Horner.