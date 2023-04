Brian Van Hinthum

Maandag 17 april 2023 12:52

Daniil Kvyat leek een tijd lang op weg naar een mooie carrière in de Formule 1, maar tijdens het 2016-seizoen ging het ineens snel bergafwaarts met de Rus. De voormalig Red Bull-coureur verloor dat jaar zijn stoeltje aan Max Verstappen en spreekt nu jaren later voor het eerst open over het 'mes in zijn rug'.

Kvyat - inmiddels 28 jaar oud - kwam als groot talent de Formule 1 binnen en kreeg van Dr. Helmut Marko en de Red Bull-leiding de kans om zijn kunsten op het hoogste podium te vertonen voor het team van Toro Rosso. Na slechts één seizoen voor de Italiaanse formatie - tevens het zusterteam van Red Bull - kreeg hij de kans om te promoveren naar het hoofdteam in 2015. Red Bull kende op dat moment weliswaar een moeilijke periode in de Formule 1, nadat men alles won wat er maar te winnen viel van 2010 tot en met 2013.

Switch met Verstappen

Zijn beste resultaat in dat seizoen was een tweede plek in Hongarije. Ook voor 2016 kreeg hij de kans om naast Daniel Ricciardo te blijven zitten, al wist hij wel dat ene Verstappen hard op de deur aan het bonzen was voor het stoeltje in de hoofdmacht. De druk leek de Rus dan ook te veel te worden, want in de eerste vier races van het seizoen maakte hij een aantal fouten en crashes, waardoor onder meer Sebastian Vettel het behoorlijk aan de stok kreeg met 'de torpedo', zoals de Duitser hem spottend noemde na een crash. Marko had vervolgens na nota bene Kvyat's thuisrace in Rusland genoeg gezien en hij ruilde de Rus en Verstappen om qua teams.

Mes in de rug

Kvyat heeft nu inmiddels een contract getekend bij Lamborghini als fabriekscoureur voor het team in IMSA en het FIA World Endurance Championship en hij doet nu tegenover de Track Limits-podcast zijn verhaal: "Ik voelde me op dat moment verraden. Het was een mes in mijn rug. Maar dat is het leven. Soms wordt je in je rug gestoken, dat is normaal", probeert hij te relativeren. "Nu ligt het in het verleden. Ik heb nu een goede carrière in het racen en een deel van mij is natuurlijk dankbaar richting Red Bull. Het andere deel van mij is wel nog steeds ontzettend ongelukkig met de situatie", besluit de man uit Oefa.