Verstappen corrigeert Russell in perszaal, beelden bijzonder trucje Verstappen lekken uit | GPFans Recap

De dag na een Grand Prix valt er natuurlijk genoeg na te bespreken in de Formule 1 en op de maandag was dat ook zo na de heerlijke race in Bakoe. In deze GPFans Recap zetten we alle belangrijkste, leukste, interessantste en opvallende berichten in de nasleep van de race in Azerbeidzjan voor je op een rijtje.

De Grand Prix van Azerbeidzjan leverde genoeg stof tot napraten op en dat werd dan ook - zoals we op de maandag gewend zijn - uitgebreid gedaan door de media. Er kwamen ook nog wel wat interessante dingen aan het licht, zoals het bijzondere moment bij de herstart waar Max Verstappen ervoor zorgde dat Carlos Sainz met open ogen in zijn valletje liep. Op de persconferentie na afloop was er een opvallend moment na een opmerking van George Russell over Red Bull Racing. Verstappen corrigeerde zijn mede-podiumbezoeker al snel.

Tsunoda legt uit waarom hij Lawson niet wilde inhalen: "Met een McLaren achter me..."

Yuki Tsunoda behaalde zijn beste resultaat van het seizoen door als zesde over de streep te komen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull Racing-coureur had nog hoger kunnen finishen, maar hij besloot Max Verstappen te helpen en bedacht daarom zijn eigen teamorder. "Zeker met een McLaren achter me, het teamskampioenschap en rijderskampioenschap van Max..." Meer lezen over de uitspraken van Yuki Tsunoda? Klik hier!

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

Max Verstappen had de overwinning in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan al te pakken, toen de zondag alleen nog maar beter werd voor de Nederlander. Zijn protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn namelijk kampioen geworden in hun klasse in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Meer lezen over de mooie uitslag voor de jongens van Max Verstappen? Klik hier!

Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'

Max Verstappen heeft het strategische team van Red Bull Racing naar huis gestuurd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Niet letterlijk, maar Verstappen trok geheel zijn eigen plan met betrekking tot de strategie. Dit zegt teambaas Laurent Mekies. Hij onthult hoe Verstappen geheel eigenhandig de strategie bepaalde voor de race in Bakoe. Meer lezen over de uitspraken van Laurent Mekies? Klik hier!

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan met overmacht nadat hij dit in Monza twee weken daarvoor ook al had gedaan. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen, liet bij de enige herstart ook zien hoe hij Carlos Sainz op het verkeerde been bracht. De Nederlander reed een beetje van links naar rechts om zijn bandentemperatuur te verhogen en deed dit net zolang totdat Sainz, op dat moment P2, hetzelfde ging doen. Meer lezen over het slimme trucje van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen corrigeert Russell na Red Bull-opmerking: "Ik was even de draad kwijt"

Max Verstappen liet het afgelopen weekend maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is door de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven, waardoor Red Bull kanshebber blijft voor plek twee in het constructeurskampioenschap. George Russell denkt daar het zijne van. Meer lezen over het opvallende moment in de perszaal? Klik hier!

