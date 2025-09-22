Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'
Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'
Max Verstappen heeft het strategische team van Red Bull Racing naar huis gestuurd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Niet letterlijk, maar Verstappen trok geheel zijn eigen plan met betrekking tot de strategie. Dit zegt teambaas Laurent Mekies. Hij onthult hoe Verstappen geheel eigenhandig de strategie bepaalde voor de race in Bakoe.
Heer en meester was hij in Bakoe. Verstappen leverde een grandioze kwalificatie af en gaf dit een foutloos vervolg op zondag. Het was vergelijkbaar met het weekend in Monza. En net als in Italië, speelde Verstappen ook buiten de auto een grote rol. Mekies onthult dat dat Verstappen net als op Monza ook in Azerbeidzjan aandrong op een zeer specifieke strategie. Waar Verstappen zich in Italië nog hard maakte voor weinig downforce, focuste hij zich in de de Zuidelijke Kaukasus voornamelijk op de strategie. Hij nam de Red Bull-strategen het werk uit handen en kwam zelf met een compleet uitgedacht plan op de proppen. Dit werd ook doorgevoerd, zo erkent Mekies.
Verstappen nam ervaring uit Monza mee richting Bakoe
"Max had een heel duidelijk idee over de race, hij wist al dat het een race zou worden waarin je gewoon blijft rijden en wachten op een safety car. Je probeert zolang mogelijk te wachten, totdat de safety car komt. Anders krijgt iemand anders een gratis pitstop en profiteer jij zelf niet", zo vertelde Mekies aan de pers na afloop van de race in Bakoe. Verstappen nam hierbij de ervaring uit Monza mee. "Tot op zekere hoogte was exact dat scenario het geval in Monza. Als jullie je het nog herinneren, moesten we op een gegeven moment naar binnen omdat onze banden er bijna aan waren. En toen waren we een paar ronden kwetsbaar in het geval er een safety car zou komen."
Verstappen heeft "enorm gepusht" voor eigen strategie
Die safety car kwam op Monza uiteindelijk niet, maar Verstappen wilde een soortgelijk scenario - met wellicht een andere afloop - absoluut voorkomen in Azerbeidzjan. "Max heeft daarom enorm gepusht voor deze strategie", zo zegt Mekies. Red Bull accepteerde het plan van Verstappen, maar men wist dat dit niet zonder risico's was. "Je bent in andere gedeelten van de race namelijk kwetsbaarder. Als er in ronde tien al een safety car komt, dan vind je dat niet heel grappig als je op de hard band bent gestart", zo zegt de teambaas.
Verstappen wilde race pace optimaal gebruiken
Toch hebben de strategen van Red Bull de wens van Verstappen gerespecteerd en vertrouwden zij op de ervaring van de viervoudig wereldkampioen. "Hij had het heel helder in zijn hoofd. Hij wilde de race pace van de auto optimaal gebruiken en op de harde banden een gat trekken, dus aan de horizon verdwijnen. Precies dat heeft hij ook gedaan", zo besluit Mekies.
