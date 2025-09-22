Carlos Sainz jr. (31) reed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan rond met een sticker van een kleurrijke eenhoorn op de achterkant van zijn helm. Maar waar kwam dit opvallende stukje design vandaan? Het blijkt nu dat een fan hem had gevraagd deze sticker te dragen.

Het was een opvallende verschijning dit weekend: Sainz die door de nauwe straten van Bakoe scheurde met een kleurrijke eenhoorn op z'n helm. Het betrof een subtiele sticker die op de achterkant van z'n helm was geplakt. Maar waarom een eenhoorn? En waarom in Azerbeidzjan? Het kwam allemaal voort uit de wens van een kleine fan. Het meisje stuurde een video in waarin ze Sainz vroeg hoe ze haar eenhoorn-knuffel moest noemen én of hij een sticker van de eenhoorn op zijn helm wilde dragen. "Kun je een sticker van een eenhoorn dragen op je helm voor de rest van het jaar? Love you!", zo klonk het in de ingezonden video.

Sainz doet belofte aan fan richting Azerbeidzjan

Sainz reageerde met een belofte op de video van de kleine fan. "Als jij de eenhoorn ontwerpt en naar het team [van Williams, red.] stuurt, dan beloof ik dat ik de eenhoorn zal dragen als sticker op mijn helm", zo klonk het uit de mond van de Spanjaard. Zo gezegd, zo gedaan, zo bleek later. Het meisje had inderdaad een ontwerp ingestuurd richting Williams en de sticker werd vervolgens aangebracht op de achterkant van de helm van Sainz. Blijkbaar bracht het geluk, want Sainz kende een weergaloze kwalifciatie en race in de straten van Bakoe, waar hij als derde over de finish kwam en zodoende een podium wist binnen te slepen.

