Max Verstappen had de overwinning in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan al te pakken, toen de zondag alleen nog maar beter werd voor de Nederlander. Zijn protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn namelijk kampioen geworden in hun klasse in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS.

De GT World Challenge is het meest prestigieuze GT3-kampioenschap in Europa en is opgesplitst in de Endurance Cup en de Sprint Cup. Waar Lulham en Vermeulen een Verstappen.com Racing-Aston Martin delen met Harry King in de Endurance Cup, deelden ze met zijn tweeën een Emil Frey Racing-Ferrari in de Sprint Cup. Ze kwamen uit in de Gold Cup, de klasse voor een coureur met een Gold-rating (Vermeulen) en voor de relatief onervaren coureur met een Silver-rating (Lulham). Ze hadden Race 1 op het Circuit Ricardo Tormo in het algemeen klassement gewonnen - een unicum voor een Gold Cup-duo - maar ze kregen een tijdstraf van 26 seconden voor het niet afremmen voor gele vlaggen, iets waar nog eens 13 van de 39 auto's ook voor bestraft werden.

Straf voor McLaren-rivaal

Louis Prette was de rivaal van Lulham en Vermeulen in de Gold Cup en hij kreeg de klassezege in handen. De Garage 59-McLaren stond ook nog eens op pole in de klasse voor Race 2 en had de achterstand terug kunnen brengen tot 2.5 punten. Lulham zat de gehele eerste stint vast achter de Monegask. Maar de laatstgenoemde kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor het inhalen buiten de witte lijnen door de eerste bocht. Deze straf moest hij incasseren tijdens de verplichte pitstop en dus kwam Vermeulen na de rijderswissel ruim voor Prettes ploegmaatje Thomas Fleming terecht.

Lulham en Vermeulen wonnen de seizoensfinale in Valencia en daarmee ook het Sprint Cup-rijderskampioenschap in de Gold Cup. Er is in de GT World Challenge Europe ook nog een tussenstand waarbij de totale punten van de Endurance Cup en de Sprint Cup bij elkaar op worden geteld en ook daar hebben Lulham en Vermeulen de Gold Cup-titel al veiliggesteld. Er is nog één Endurance Cup-race te gaan waar Verstappens protegés weer in de Aston Martin zullen stappen samen met King. Ze liggen 16 punten voor op Jens Klingmann, Ben Tuck en Al Faisal Al Zubair, en weten ze dit trio van Al Manar Racing by WRT te verslaan op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 12 oktober, dan zullen Lulham en Vermeulen dus drie titels hebben verdiend.

Meer Nederlands succes

Helemaal vooraan het veld versloegen Kelvin van der Linde en Charles Weerts (Team WRT) de Lamborghini van Luca Engstler en Jordan Pepper (GRT Grasser Racing Team) om het algemene Sprint Cup-kampioenschap binnen te slepen. De Belg Weerts is met vier titels nu de meest succesvolle Sprint Cup-coureur ooit. Benji Goethe en Marvin Kirchhöfer (Garage 59) hadden niet de snelheid om de top twee bij te houden en werden derde in de race en in de eindstand. Lucas Auer en Maro Engel (Winward Racing) gingen als kampioenschapsleiders de finale in, maar kwamen niet verder dan P6 na een teleurstellende kwalificatie.

Naast Vermeulen en Verstappen.com Racing was er meer Nederlands succes in Valencia. Mex Jansen en Maxime Oosten sloten het Sprint Cup-seizoen af met podiums in de Silver Cup in beide races. Ze werden derde op de zaterdag en tweede op de zondag met de BMW van Paradine Competition. Jansen zal op Barcelona-Catalunya voor de Silver Cup-titel strijden in de Endurance Cup, waar hij een voorsprong heeft van 18 punten samen met Will Moore en Jarrod Waberski in een BMW van Century Motorsport.

