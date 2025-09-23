Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap: "Het was een lastig seizoen"
Chris Lulham en Thierry Vermeulen hebben het Gold Cup-kampioenschap verdiend in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De protegés van Max Verstappen reageren in Valencia na het binnenslepen van de titel.
Het duo kwam uit in een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing met steun van Verstappen.com Racing. Ze waren in gevecht met Louis Prette die de pole position in hun klasse had. De Monegask zou het kampioenschap winnen, als hij voor Lulham en Vermeulen finishte. Hij bleef de eerste stint van de seizoensfinale op het Circuit Ricardo Tormo net voor Lulham, maar hij had tijd gewonnen door buiten de witte lijntjes te kleuren. De Garage 59-McLaren kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Prettes teamgenoot Thomas Fleming kwam na de verplichte pitstop ver achter Vermeulen terecht. De Nederlander kon onbedreigd naar de klassezege en het Gold Cup-kampioenschap rijden.
Een beetje een saaie race
"We hadden één doel en dat hebben we door de dag heen toegepast", vertelde Vermeulen. "We bleven uit de problemen en we maakten eigenlijk een beetje een saaie race mee. Chris had ook een foutloze start. Dat hielp natuurlijk heel erg. Op die manier hebben we de titel veilig kunnen stellen. Ik ben Emil Frey Racing en Verstappen.com Racing dankbaar voor de steun. Het was een lastig seizoen, maar het had zeker mooie hoogtepunten."
Lulham had hier niet van kunnen dromen
"Aan het begin van het jaar had ik dit echt niet kunnen dromen", zei een emotionele Lulham. "Ik ben ontzettend blij dat we ons doel hebben kunnen bereiken. Ik kan alleen maar het hele team bedanken." Eerder was de jonge Brit al lovend over Verstappen en hoe betrokken hij is. "Hij heeft heel veel advies gegeven en draagt ook heel veel bij. Hij is er virtueel bij elke van onze briefings bij. Hij is er meer bij betrokken dan ik ooit had kunnen bedenken."
