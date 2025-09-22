Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan met overmacht nadat hij dit in Monza twee weken daarvoor ook al had gedaan. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen, liet bij de enige herstart ook zien hoe hij Carlos Sainz op het verkeerde been bracht.

We zagen Verstappen tijdens de Grand Prix eigenlijk maar vier keer in beeld: in de eerste ronde, bij de herstart, bij zijn enige pitstop van de race en op het moment dat hij over de finish kwam. Het was een probleemloze race voor Verstappen, die na Monza wederom op dominante wijze een race won. Door het uitvallen van WK-leider Oscar Piastri moest hij ook een safety car overleven, iets wat hem vrij gemakkelijk lukte.

Verstappen met slim trucje vs Sainz bij herstart

Door het uitvallen van Piastri was er dus een safety car nodig, maar dus ook een herstart. Bij die herstart mocht Verstappen bepalen wanneer hij de race weer op gang bracht tijdens het lange rechte stuk. De Nederlander reed een beetje van links naar rechts om zijn bandentemperatuur te verhogen en deed dit net zolang totdat Sainz, op dat moment P2, hetzelfde ging doen. Toen de Spanjaard dat eenmaal deed, ging Verstappen op zijn gas en hervatte hij de race. Zo pakte hij meteen flink wat meters en reed hij weg voordat hij überhaupt over de streep was.

