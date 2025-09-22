Yuki Tsunoda behaalde zijn beste resultaat van het seizoen door als zesde over de streep te komen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull Racing-coureur had nog hoger kunnen finishen, maar hij besloot Max Verstappen te helpen en bedacht daarom zijn eigen teamorder.

Verstappen leidde van start tot finish op het Baku City Circuit en werd op het podium vergezeld door een zieke George Russell en door Williams-coureur Carlos Sainz. Kimi Antonelli kwam iets minder dan twee seconden tekort op Sainz en moest genoegen nemen met de vierde positie. Liam Lawson was als derde gestart in de Racing Bulls, maar kon de Mercedessen niet achter zich houden. In de verdediging ten opzichte van Tsunoda hoefde hij niet, want de Japanner ging niet in de aanval bij de coureur van Red Bulls zusterteam. Tsunoda had de kampioenschapskansen van Verstappen in zijn achterhoofd en wilde niet een zo goed mogelijk resultaat voor zichzelf, maar een zo slecht mogelijk resultaat voor de coureur achter hem: Lando Norris.

"Ik genoot van mijn eerste stint, maar de tweede stint was voor mij ook lastig", begon Tsunoda tegenover F1 TV, nadat Lawson eerder had verteld dat hij het erg moeilijk had in de tweede helft van de race. "Zeker met een McLaren achter me, het teamskampioenschap en rijderskampioenschap van Max... Ik had waarschijnlijk veel kansen om aan de binnenkant te duiken en bij Liam in de aanval te gaan, maar er was veel risico dat de McLaren ons dan allebei zou inhalen."

"Als Red Bull-coureur, wil je niet dat dat gebeurt", vervolgde de ploegmaat van Verstappen. "Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen door [Lawson] niet uit te dagen. Aan de andere kant, de pace was er ook gewoon niet om op een comfortabele manier in te kunnen halen." De zesde plaats is zijn beste resultaat met Red Bull. "Het geeft me zeker meer zelfvertrouwen voor de komende races."

