Verstappen corrigeert Russell na Red Bull-opmerking: "Ik was even de draad kwijt"
Max Verstappen liet het afgelopen weekend maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is door de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven, waardoor Red Bull kanshebber blijft voor plek twee in het constructeurskampioenschap. George Russell denkt daar het zijne van.
Dat het team van Red Bull Racing het grotendeels moet hebben van de prestaties van Verstappen, is al enige jaren duidelijk. De viervoudig wereldkampioen sprokkelt ook dit jaar bij gebrek aan punten van teamgenoot Yuki Tsunoda te punten vrijwel in zijn eentje bij elkaar. Na de Nederlandse zege in Bakoe, staat Verstappen op een totaal van 255 punten in het wereldkampioenschap. Dat vormt met een straatlengte voorsprong het grootste deel van de punten van Red Bull dit jaar: de Oostenrijkers staan namelijk op een aantal van 272 punten in het constructeurskampioenschap.
Foutje
Daarmee blijft het team van Red Bull kanshebber voor de tweede plek bij de constructeurs, die momenteel in bezit is van het team van Mercedes. Zij verzamelden 290 punten, Ferrari staat op 286 punten. Een strijd die nog volledig openligt, dus. Vanzelfsprekend gaat het dan ook over dat spannende gevecht na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Russell krijgt de vraag wat hij verwacht van het restant van het seizoen wat betreft dit gevecht: "Op basis van de huidige vorm, is er net zoveel kans dat Max boven ons eindigt als dat Ferrari dat doet", stelt de Brit.
Team Verstappen
Een opmerkelijk antwoord, daar hij specifiek Verstappen noemt in plaats van Red Bull. De Mercedes-coureur krijgt vervolgens meteen een corrigerende tik op de vingers van de Nederlander: "Red Bull, bedoel je?" Russell probeert zijn slippertje vervolgens af te doen met een grapje: "Ja, Team Verstappen! Nee, je hebt gelijk. Sorry, ik raakte de draad een beetje kwijt. Het gaat gewoon zo snel", zo besluit Russell.
