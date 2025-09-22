Christian Horner en Red Bull Racing zijn na ruim twintig jaar definitief uit elkaar. Beide partijen zijn tot een overeenstemming gekomen wat betreft het ontbinden van het contract. Naar verluidt gaat hier een grote som geld mee gemoeid. Middels een persbericht laat Horner voor het eerst uitgebreid van zich horen sinds zijn ontslag.

Christian Horner stond sinds de oprichting van het team in 2005 aan het roer bij Red Bull Racing als teambaas. Onder leiding van de Brit won de formatie onder meer acht wereldkampioenschappen bij de coureurs en zes keer het constructeurkampioenschap. Horner kwam begin 2024 in opspraak nadat hij door een vrouwelijke medewerkster werd beticht van grensoverschrijdend gedrag. Intern werd de Brit tot twee keer vrijgepleit, maar de zaak komt begin 2026 nog voor de Britse arbeidsrechter. Het is daarnaast een publiek geheim dat er lange tijd een machtsstrijd woedde binnen Red Bull Racing, waarna in juli het nieuws naar buiten kwam dat Horner per direct was ontslagen en werd opgevolgd door Laurent Mekies.

Horner reageert na definitief vertrek bij Red Bull

Beide partijen zijn nu ook op papier officieel uit elkaar, zo laat Red Bull Racing vandaag weten. Horner schrijft in een statement onder andere: "Het leiden van Red Bull Racing is een eer en een voorrecht geweest. Toen we in 2005 begonnen, had niemand van ons zich de reis die voor ons lag kunnen voorstellen. Ik wens Laurent, Max, Yuki en de hele Red Bull Technology Group het allerbeste voor de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij, zoals altijd, succes zullen blijven behalen op de baan, voor onze fans, en dat ze blijven streven naar het uiterste. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar de eerste Red Bull/Ford-motor in de RB22 te zien."

Vermeende ontslagpremie van zestig miljoen euro

Lovende woorden van Horner, en wellicht omdat hij een gouden handdruk mee heeft gekregen. Naar verluidt is er namelijk een enorme zak geld gemoeid gegaan met het ontbinden van het contract van Horner, dat tot en met 2030 liep. Volgens De Telegraaf heeft Horner een bedrag van zestig miljoen euro meegekregen, maar is dit "een onbevestigd bedrag." De geruchtenmolen draait sowieso overuren rondom Horner. Zo werd er recent in de Britse media geschreven dat Horner zijn ontslagpremie zou willen gebruiken om zichzelf in te kopen bij het Formule 1-team van Haas.

