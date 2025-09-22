close global

Christian Horner

'Horner en Red Bull bereiken akkoord: contractontbinding levert Brit flinke zak geld op'

'Horner en Red Bull bereiken akkoord: contractontbinding levert Brit flinke zak geld op'

Lars Leeftink
Christian Horner

Het is inmiddels een tijdje geleden dat Christian Horner en Red Bull Racing uit elkaar zijn gegaan, maar nu zijn de twee partijen er ook volledig uit. De Britse oud-teambaas van Max Verstappen krijgt behoorlijk wat geld mee om zijn contract door Red Bull af te laten kopen.

Dit weet De Telegraaf te melden. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië is Horner al de teambaas niet meer van het team en was Laurent Mekies zijn opvolger, maar de twee partijen moesten de situatie omtrent het contract van Horner nog wel afhandelen. Dit is nu gebeurd.

Horner krijgt enorm bedrag mee

Er worden verschillende bedragen genoemd en de twee partijen doen er zelf geen uitspraken over, maar volgens De Telegraaf zou het gaan om 60 miljoen euro, iets wat niet is bevestigd. Het is hoe dan ook duidelijk dat Red Bull flink gaat betalen om het contract van de Brit af te kopen en zo definitief af te zijn van de man die sinds de oprichting van Red Bull al de teambaas was.

Wanneer mag Horner weer aan de slag in F1?

Ook Horner moet zich aan de regels omtrent gardening leave houden, een regel in F1 die ervoor zorgt dat een ontslagen of vertrokken werknemer niet meteen weer bij een ander team aan de slag kan gaan. In het geval van Horner zal het negen maanden gaan duren voordat hij weer in F1 aan de slag mag gaan. Oftewel: in de zomer van volgend seizoen mag Horner zich weer melden voor een baan in de koningsklasse.

