Norris en Russell lachen om jongetje dat meezingt met volkslied in Bakoe

Lando Norris en George Russell hadden zichtbaar moeite om hun lach te verbergen tijdens het volkslied in aanloop naar de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Een gepassioneerde jonge fan zong volop mee met het volkslied en dat werkte zichtbaar op de lachspieren van Norris en Russell.

Traditiegetrouw wordt er voor iedere Grand Prix het volkslied gespeeld van het land waarin de race plaatsvindt. Soms wordt het volkslied gezongen door een bekende zanger of gespeeld door een band. En zo'n volkslied kan veel losmaken, zo hebben we al vaker gezien. Dit was ook in Azerbeidzjan het geval, waar een gepassioneerde kleine fan uit volle borst meezong. De F1-coureurs stonden opgelijnd met voor hen een rij van jonge Azerbeidzjaanse fans. Met de hand op hun borst zongen ze het volkslied mee. Een jongetje, die precies voor Norris en Russell stond, liet zich wel heel erg meeslepen en schreeuwde uit volle borst mee, tot hilariteit van de coureurs.

Norris en Russell moeten lach inhouden tijdens volkslied

Terwijl het jongetje uit volle borst meezong met het volkslied, waren Norris en Russell vooral bezig met zichzelf. Ze moesten alles op alles zetten om niet in lachen uit te barsten, zo is op onderstaande beelden goed te zien. Norris slaat op een gegeven moment zelfs een hand voor z'n gezicht om zijn lach te onderdrukken. Aan de rechterzijde staan ook Oscar Piastri en Fernando Alonso, die het tafereel ook duidelijk meekrijgen, maar zij weten hun lachspieren duidelijk beter onder controle te houden. Max Verstappen en Liam Lawson, die links in beeld staan, lijken geen idee te hebben van wat er zich naast hen afspeelt.

