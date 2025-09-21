Verstappen rijdt onbedreigd naar zege in Bakoe: "Dát hielp allemaal wel mee"
Verstappen rijdt onbedreigd naar zege in Bakoe: "Dát hielp allemaal wel mee"
Max Verstappen heeft in Bakoe zijn 67e overwinning uit zijn carrière behaald. De viervoudig wereldkampioen vertrok vanaf poleposition en kwam als eerste over de finish. Achter de Nederlander gebeurde er van alles, maar de Red Bull-coureur reed gecontroleerd naar de zege.
Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P1 en reed onbedreigd richting de eerste bocht. Daarachter gebeurde er echter van alles. Oscar Piastri vertrok te vroeg en probeerde dat te herstellen, maar belandde halverwege die ronde in de bandenstapels. Daarna was vooral de strijd om het podium én om P5 interessant. Verstappen kon intussen aan kop de ronden aftellen. Door de uitvalbeurt van Piastri heeft Verstappen met zijn overwinning 25 punten goedgemaakt op de Australiër. Het gat naar de kampioenschapsleider blijft echter nog altijd aanzienlijk.
Verstappen zag geen vuiltje aan de lucht
Na afloop van de race legt Verstappen bij James Hinchcliffe uit: "Dit weekend is ongelooflijk voor ons, vorig weekend was het natuurlijk ook al goed. Tijdens de race werkte de auto gewoon goed op beide compounds en we hadden vrije lucht. Het was redelijk rechttoe rechtaan, al is het hier nooit makkelijk. De auto beweegt hier veel, maar met deze prestatie ben ik heel blij."
De kwalificatie werd zes keer onderbroken door rode vlaggen, maar tijdens de Grand Prix viel het allemaal wel mee. "In de race ben je altijd iets voorzichtiger, ook met het bandenmanagement in gedachten. Je wilt ook dat de eenstopper werkt. Bovendien waren de medium- en harde compounds dit weekend nog niet eerder gebruikt. Dat hielp allemaal wel mee."
Op de vraag of de RB21 nu een wagen is waarmee op elk circuit gewonnen kan worden, antwoordt Verstappen: "Moeilijk om nu te zeggen. De laatste twee raceweekenden waren goed voor ons. Singapore wordt weer een compleet andere uitdaging, door het hoge downforce-niveau."
