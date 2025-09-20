Red Bull-teambaas Laurent Mekies is uitermate tevreden na de kwalificatie in Bakoe. Niet alleen wist Max Verstappen zich weer van zijn beste kant te laten zien en de poleposition te pakken, ook Yuki Tsunoda staat er op plek zes prima bij.

De kwalificatie in Bakoe kende maar liefst zes rode vlag-situaties, waarbij niet de minsten betrokken waren. Zo parkeerde Oscar Piastri in de slotfase zijn MCL39 in de bandenstapels, maar ook Charles Leclerc ging in de fout. Lando Norris kon geen snelle tijd op het bord zetten en Lewis Hamilton werd al in Q2 uitgeschakeld. Dit zorgde voor een wat aparte uitslag, waarbij Verstappen zondag naast Carlos Sainz zal starten. Racing Bulls-coureur Liam Lawson doet dat morgen vanaf P3.

Verstappen en Tsunoda presteerden

Na afloop van de kwalificatie legt Mekies bij Viaplay uit dat het een verraderlijke sessie was: "Het was een hele lastige kwalificatie. De jongens hebben het fantastisch gedaan. Met 60 kilometer per uur wind is het telkens anders. Elke keer dat je naar buiten rijdt, begon het ineens te miezeren, zoals nu." Toch hielden beide coureurs het hoofd koel en blijkt de RB21 prima uit de voeten te kunnen op het Baku City Circuit: "Max en Yuki hebben het gewoon heel goed gedaan. Het is goed om te zien dat de auto hier presteert."

'Rode band het snelst, maar het pakte wel goed uit'

Verstappen zette uiteindelijk zijn snelste rondje neer op de rode band, terwijl het plan was om op geel naar buiten te rijden. Op dat moment had Sainz namelijk de snelste tijd in handen, neergezet op de mediumbanden: "We hadden het gevoel dat de mediumbanden sneller waren in de laatste fase van de kwalificatie, zeker bij Max." De temperatuur zakte en er kwamen hier en daar wat druppels: "Toen de temperatuur naar beneden ging, hebben we gekozen voor de zachtere banden. Dat kwam echt op het laatste moment, maar het pakte goed uit."

