Max Verstappen is momenteel bezig met de kwalificatie in Bakoe, maar zijn team heeft in de GT World Challenge Europe in Valencia de sprintrace gewonnen.

Het team van Verstappen komt uit in de GT World Challenge Europe, een kampioenschap voor GT3-wagens. In de Sprint Cup gaat het om een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn de coureurs die achter het stuur van de wagen zitten.

Overwinning in Valencia

De zege in Valencia is bijzonder, want het is de eerste keer dat een Gold Cup-auto een sprintrace in het kampioenschap weet te winnen. Het label Gold Cup zegt overigens niets over de wagen zelf, maar over de samenstelling van de coureurs. De klasse is bedoeld voor een professionele coureur zonder fabriekssteun (Gold-rating) samen met een jonge coureur die pas net in de autosport is begonnen (Silver-rating).

Vermeulen and Lulham win overall at Valencia, making history as the first Gold Cup car to win a Sprint round outright.



Simply. Lovely.



📺 https://t.co/zo3X92XTf5#GTWorldEurope | #GTValencia pic.twitter.com/8sPA9FzrsV — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 20, 2025

