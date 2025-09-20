Verstappen.com Racing pakt zege in Valencia tijdens GT World Challenge Europe
Verstappen.com Racing pakt zege in Valencia tijdens GT World Challenge Europe
Max Verstappen is momenteel bezig met de kwalificatie in Bakoe, maar zijn team heeft in de GT World Challenge Europe in Valencia de sprintrace gewonnen.
Het team van Verstappen komt uit in de GT World Challenge Europe, een kampioenschap voor GT3-wagens. In de Sprint Cup gaat het om een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn de coureurs die achter het stuur van de wagen zitten.
Overwinning in Valencia
De zege in Valencia is bijzonder, want het is de eerste keer dat een Gold Cup-auto een sprintrace in het kampioenschap weet te winnen. Het label Gold Cup zegt overigens niets over de wagen zelf, maar over de samenstelling van de coureurs. De klasse is bedoeld voor een professionele coureur zonder fabriekssteun (Gold-rating) samen met een jonge coureur die pas net in de autosport is begonnen (Silver-rating).
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen en Sainz op voorste startrij na bizarre kwalificatie met recordaantal rode vlaggen
- 33 minuten geleden
- 1
Lawson verrast met P3 in chaotische kwalificatie Bakoe: 'Het was heel tricky in de regen'
- Zojuist
Sainz ziet Verstappen pole pakken na kwakkelend McLaren en Ferrari: "Verbaast me niks"
- 10 minuten geleden
Verstappen pakt pole in chaotische kwalificatie: "Was een hele moeilijke sessie"
- 16 minuten geleden
Verstappen.com Racing pakt zege in Valencia tijdens GT World Challenge Europe
- 1 uur geleden
Stewards onderzoeken Antonelli voor negeren gele vlag tijdens kwalificatie
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus