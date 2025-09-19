'Cadillac en Ferrari bereiken akkoord: Sergio Pérez stapt in bij Italiaanse renstal'
Sergio Pérez (35) stapt volgende week weer voor het eerst sinds lange tijd in een Formule 1-auto. Zijn nieuwe werkgever Cadillac heeft een akkoord weten te bereiken met Ferrari over een test van de Mexicaan in de Ferrari van 2023 op Silverstone. Cadillac onderhoudt nauwe banden met Ferrari, aangezien zij volgend jaar ook met de motoren van de Italiaanse autobouwer gaan rijden.
Kortgeleden werd bekend dat Pérez door Cadillac is aangesteld als één van de coureurs voor volgend jaar, wanneer het Amerikaanse team haar debuut gaat maken op de grid van de Formule 1. De Mexicaanse oud-coureur zal samen met Valtteri Bottas proberen het team zo snel mogelijk op het gewenste niveau te krijgen. Cadillac zal in eerste instantie gaan rijden met motoren van Ferrari - en die overeenkomst zal de Amerikanen ongeacht hebben geholpen bij het sluiten van een akkoord om Pérez in een 2023-Ferrari te laten testen. Volgens Italiaanse media mag Pérez volgende week op Silverstone gaan testen de SF-23, om zich zo alvast optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Pérez wil fit beginnen aan 2026-seizoen met Cadillac
Tijdens een evenement in Californië onthulde Pérez dat hij na het raceweekend in Azerbeidzjan gaat beginnen aan een intensief trainingsprogramma, waaronder dus ook de test in de SF-23. “Ik neem plaats in de simulator en er zijn plannen om een F1-auto te testen. Zo kunnen we zo goed mogelijk voorbereid aan het nieuwe jaar beginnen”, zo vertelde hij. “Voor mij is het belangrijk om dit jaar nog alle sensaties mee te maken – met name voor de nek, het fysieke gedeelte – om mijn lichaam op te frissen voor wat er komen gaat.”
Deal tussen Cadillac en Ferrari goed te verklaren
Dat Pérez instapt bij Ferrari klinkt opmerkelijk, maar is goed te verklaren. Cadillac heeft geen eigen auto om mee te testen en gaat daarnaast volgend jaar rijden met de motoren van Ferrari. Er is dus al een bestaande samenwerking tussen de twee merken.
