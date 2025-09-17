Formule 1-analist Jolyon Palmer stelt dat de hype rondom Kimi Antonelli deels te maken heeft met hoe Max Verstappen destijds zijn eerste meters in de koningsklasse maakte. De Italiaan kent een lastige periode en heeft het volgens Palmer dan ook zwaarder dan Verstappen in zijn eerste seizoen.

Antonelli werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd door Mercedes, uitgerekend tijdens het raceweekend in Monza. In die eerste vrije training kon de jongeling de verwachtingen echter niet direct waarmaken, want hij crashte met de Mercedes in Parabolica. Anno 2025 laat Antonelli zijn talent wel zien, met als bevestiging het podium in Canada.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen maatstaf voor alle rookies

In de F1 Nation Podcast discussieert Palmer met presentator Tom Clarkson over de rookie. Palmer legt daarin uit dat wat Antonelli momenteel laat zien, precies is wat je van een debutant mag verwachten. Clarkson stelt dat er tegenwoordig veel druk op rookies ligt om te presteren en wijst daarbij naar Verstappen als oorzaak: “Twee woorden: Max Verstappen. Max Verstappen heeft veranderd wat we tegenwoordig van tieners verwachten.”

'Verstappen uit 2015 zou het ook lastig hebben met Vettel'

Palmer vindt bovendien dat het appels met peren vergelijken is: “Max Verstappen kwam binnen samen met rookie Carlos Sainz. Als je Kimi naast rookie Isack Hadjar zet, zou het veel dichterbij zijn dan je denkt. We zouden denken: wauw, die 18-jarige heeft een aantal geweldige resultaten behaald. Hij heeft wat foutjes gemaakt, maar het zou niet zo drastisch zijn. Als je Max in 2015 naast een Sebastian Vettel op zijn hoogtepunt zet, zou dat waarschijnlijk niet zo goed uitpakken voor Max.”

Is Antonelli nu zo 'slecht' of Russell juist heel goed?

Daarnaast benadrukt Palmer dat teamgenoot George Russell simpelweg op kampioenschapsniveau rijdt: “Het niveau dat George Russell nu laat zien: hij rijdt een seizoen op kampioenschapsniveau in niet de beste auto, omdat de consistentie van zijn prestaties ongelooflijk is. Ik heb het gevoel dat als je hem nu een McLaren zou geven, hij qua rijstandaard minstens gelijkwaardig is aan Lando en Oscar. Hetzelfde geldt voor Max. En dat is de maatstaf die we Kimi meegeven.”

Gerelateerd