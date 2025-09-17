Max Verstappen en Red Bull Racing kenden in het weekend van de F1 Grand Prix van Italië hun sterkste weekend van 2025. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, is open geweest over het feit dat er sinds het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner en de komst van Laurent Mekies veel is veranderd.

Onder leiding van Horner, die eigenlijk met de aandeelhouders zo'n beetje alle touwtjes wel in handen had, kende het team vooral in 2010-2013 en 2021-2024 een succesvolle periode. Na alles rondom het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen in 2024, het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz en de machtsstrijd die daarna achter de schermen werd gevoerd tussen het kamp van Horner en dat van Marko, was tijdens het seizoen 2025 na teleurstellende resultaten dan toch echt het moment daar dat er afscheid werd genomen van Horner en Mekies werd aangesteld als nieuwe teambaas.

Verschillen Mekies en Horner

De verschillen tussen Horner en Mekies zijn enorm. Horner is marketingtechnisch gezien altijd het gezicht geweest van Red Bull, die zich - tot 2024 - altijd goed kon laten zien in de media. Horner was ook niet echt van de technische kant van het verhaal en was beter op zijn plek als klankbord en leider van alle afdelingen van Red Bull Racing. Op de voorgrond acteren was zijn roeping. Met Mekies heeft Red Bull gekozen voor een compleet ander persoon. Mekies heeft een technische achtergrond als engineer, maar is niet graag op de voorgrond te vinden en is ook marketingtechnisch gezien en qua motoren niet een specialist. Daarmee besloot Red Bull, zoals McLaren dat ook deed, te gaan voor twee gezichten.

Opsplitsing in leiding

Met de komst van Mekies zijn er ook veel veranderingen doorgevoerd. Zo is Mekies, naast teambaas, ook de directeur van Red Bull Technology. Mekies zal zich focussen op alle technische aspecten van de auto, ontwikkelingen, upgrades en ga zo maar door. Alles wat met de auto, aerodynamica en onderdelen te maken heeft, gaat nu via Mekies. Hij is daar verantwoordelijk voor. De twee andere posities, CEO en het hoofd van de motorafdeling, zijn nog niet echt ingevuld. Mekies is momenteel wel uitvoerend CEO, maar het lijkt er wel op dat deze nog aangewezen gaan worden. Voor nu voert Mekies die rollen echter ook nog uit.

Veranderingen op vrijdag

Een zichtbare verandering voor de buitenwereld is er echter ook al geweest. Onder leiding van Horner was het altijd zo dat Red Bull op vrijdag het vrij rustig aan besloot te doen en de motor besloot te sparen door op een lagere stand te rijden. Daardoor zag de zaterdag van Red Bull er altijd beter uit dan de vrijdag. Red Bull zou dan op de achtergrond zelf het verschil met de concurrentie gaan berekenen en zo aanpassingen doen richting de kwalificatie en race.

Onder leiding van Mekies is deze aanpak op de schop gegaan. Zo zat Red Bull er op vrijdag in Monza bijvoorbeeld meteen van voren bij en veranderde dit ook niet gedurende het weekend. Marko gaf aan dat dit door inmenging van Mekies is gekomen, die stelde dat Red Bull gewoon vanaf de vrijdag al zinvolle data met topvermogen moet verzamelen zodat het niet zelf hoeft te berekenen wat het gat is en wat er veranderd hoeft te worden. Hier komen ze nu gewoon op de baan achter.

Windtunnel vs inbreng coureurs

Mekies lijkt ook meer vertrouwen te leggen in de coureurs tijdens de vrije trainingen en daarbuiten. Onder leiding van Horner werd er veel geleund op de windtunnel en de simulaties en gaven de coureurs het laatste zetje in de auto tijdens raceweekenden. Dit leverde in 2024, mede door een verouderde windtunnel, echter ook correlatieproblemen op. Het had ook impact op het succes van de upgrades, wat minimaal was.

Mekies heeft deze aanpak uit het raam gegooid en leunt nu veel meer op de ervaring van Verstappen en Yuki Tsunoda. Er wordt meer geluisterd naar wat de coureurs te zeggen hebben en op basis daarvan worden er aanpassingen gedaan aan de setup en de auto.

Conclusie

In Monza zag de buitenwereld voor het eerst echt wat er onder Mekies is veranderd en gaven ook de uitspraken van Marko inzage in wat er sinds het vertrek van Horner allemaal is veranderd. Gaat dit ervoor zorgen dat Verstappen ineens weer alle races gaat winnen en dit jaar nog wereldkampioen gaat worden? Nee. Het zal er echter wel voor zorgen dat de auto meer in de buurt komt van wat Tsunoda en Verstappen graag willen, waardoor ze - ongeacht of de auto dan goed genoeg is om mee te doen om de zege - zich in ieder geval comfortabel voelen in de auto.

Het zal voor de nodige rust zorgen richting 2026, een seizoen waarin de druk er meteen op zal staan. De prestatieclausule van Verstappen zal ook in 2026 weer een ding zijn, zeker als Verstappen niet in de top twee zou staan bij de coureurs in de zomerstop. Toch is tot nu toe ook Verstappen erg lovend over Mekies, zoals eigenlijk iedereen dat binnen Red Bull Racing wel is. Als dit zo blijft, kan dat er ook voor zorgen dat Verstappen - ongeacht of hij zijn clausule kan activeren - toch gewoon blijft omdat hij potentie ziet. De tijd zal het leren.

