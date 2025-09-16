Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, heeft onthuld wat voor rol Max Verstappen speelt tijdens de ontwikkeling van de nieuwe motoren van het team met Ford voor 2026 en daarna.

Ford en Red Bull Racing gaan vanaf 2026 samenwerken op het gebied van motoren in een poging om eigen motoren te maken en daarmee ook succesvol te zijn. Dit zal ook wel moeten, gezien de prestatieclausule in het contract van Verstappen en de constante geruchten omtrent de toekomst van de Nederlander. Mocht de motor volgend jaar niet meteen goed genoeg zijn om Verstapen voorin mee te laten doen, dan is het nog maar de vraag of hij blijft. Ford en Red Bull zullen dit willen voorkomen en het lijkt erop dat Verstappen dit ook wil.

Mekies over Verstappen

Tegenover Sky Sports stelde Mekies dat Verstappen veel meer is dan alleen maar een coureur die vraagt naar hoe het project ervoor staat en vervolgens doorgaat met zijn leven en het seizoen 2025. "Max doet veel meer dan alleen maar naar de cijfers vragen. Je zou ervan opkijken. Max levert enorm veel input aan het project, ook buiten de auto om. Hij vraagt niet alleen naar getallen."

Mekies over rol Verstappen

Mekies legt vervolgens uit wat Verstappen verder allemaal nog doet om op de hoogte te blijven. De Nederlander doet zelfs meer dan dat. "Hij test de auto in de simulatoren, hij werkt met engineers aan beide kanten van het project om te begrijpen hoe we deze 2026-auto’s ontwikkelen – waar proberen we het vermogen te vinden? Waar zoeken we naar meer downforce? Zo centraal staat hij in dit project."

