Het team van Red Bull Racing heeft voor het thuisweekend in Oostenrijk flink uitgepakt met nieuwe onderdelen voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Het duo kwam zojuist tijdens de eerste vrije training in actie, waarbij er de nodige problemen waren. Toch heeft Red Bull niet stilgezeten en heeft het team opvallend veel updates aan de RB22 aangebracht.

Vooral de sidepods van de RB22 zien er wat “aerodynamischer” uit dan voorheen. Red Bull heeft bij de FIA aangegeven dat het “zorgt ervoor dat de sidepod efficiënter lucht opvangt richting de radiatoren, met betere drukopbouw.” Ook de engine cover is vernieuwd en dat is er vooral op gericht dat de aangepaste sidepodpanelen perfect aansluiten op de bestaande onderdelen. “Optimaliseert de aansluiting tussen bodywork en vloer, plus lichte optimalisatie van koeling en luchtgeleiding”, zo verklaart het team.

Artikel gaat verder onder video

Updates RB22

Daarnaast is er ook een nieuwe vloer aangebracht om meer ‘load’ op de wagen te kunnen hebben. “Meer lokale downforce en betere aerodynamische efficiëntie onder de auto”, zo luidt de verklaring. Daarbij zijn ook de vloerranden meegenomen om de sidepod-flow en downstream luchtstroming te verbeteren. De achterwielophanging heeft een verbetering gekregen, waardoor er een stabielere luchtstroom moet zijn rond de achterzijde van de RB22.

Verder is er aan de achterkant flink gewerkt rondom de achtervleugel en daarover geeft het team aan: “Meer downforce genereren zonder flowstabiliteit te verliezen.” Als laatste is de uitlaat iets geherpositioneerd voor een “efficiëntere uitlaatflow en extra lokale aerodynamische winst.” Daarnaast is het gewicht van de wagen aangepakt en zou dit, naar verluidt, momenteel op het minimumgewicht van 768 kilogram liggen.

Gerelateerd