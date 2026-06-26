Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen
Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria VerstappenMaak ons je Google-favoriet
De privéjet van Max Verstappen is voor even 'gekaapt' door zijn zusje Victoria. De aanstaande bruid heeft het vliegtuig, een Falcon 900EX EASy, meegenomen voor een speciale reis met haar vriendinnen om haar vrijgezellenfeest te vieren.
Victoria stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Tom Heuts. Om de naderende bruiloft alvast in te luiden, besloot de zus van de Formule 1-coureur haar vriendinnengroep mee te nemen voor een exclusieve trip. Het gezelschap poseerde uitgebreid voor het vliegtuig onder de noemer "The Bachelorette Squad". Voor deze gelegenheid werd de PH-DTF ingezet, het toestel dat bekendstaat als de eerste privéjet van de Red Bull Racing-coureur.
Foto op social media
Op sociale media werd met een flinke knipoog gereageerd op de tijdelijke overname van het luxueuze vervoersmiddel. Het account op X dat in naam van de jet post, deelde een foto van de vriendinnengroep voor het vliegtuig. Met de actie van Victoria is het vliegtuig voor even het domein van haar vriendinnengroep in plaats van de Red Bull Racing-coureur.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg
- 23 juni 2026 06:59
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
Net binnen
LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?
- 52 minuten geleden
Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen
- 41 minuten geleden
'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'
- 1 uur geleden
FIA grijpt in bij Mercedes: 'Zilverpijlen teruggefloten na klachten Red Bull en Ferrari'
- 1 uur geleden
Red Bull pakt groot uit met nieuwe updates voor Verstappen en Hadjar
- 1 uur geleden
Hamilton kende slepende blessure in 2025: "Ik kon niet slapen en zat aan pijnstillers"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- Gisteren 09:29
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni