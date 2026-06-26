Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De privéjet van Max Verstappen is voor even 'gekaapt' door zijn zusje Victoria. De aanstaande bruid heeft het vliegtuig, een Falcon 900EX EASy, meegenomen voor een speciale reis met haar vriendinnen om haar vrijgezellenfeest te vieren.

Victoria stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Tom Heuts. Om de naderende bruiloft alvast in te luiden, besloot de zus van de Formule 1-coureur haar vriendinnengroep mee te nemen voor een exclusieve trip. Het gezelschap poseerde uitgebreid voor het vliegtuig onder de noemer "The Bachelorette Squad". Voor deze gelegenheid werd de PH-DTF ingezet, het toestel dat bekendstaat als de eerste privéjet van de Red Bull Racing-coureur.

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Foto op social media

Op sociale media werd met een flinke knipoog gereageerd op de tijdelijke overname van het luxueuze vervoersmiddel. Het account op X dat in naam van de jet post, deelde een foto van de vriendinnengroep voor het vliegtuig. Met de actie van Victoria is het vliegtuig voor even het domein van haar vriendinnengroep in plaats van de Red Bull Racing-coureur.

Where the hell is my husband! ?

Victoria, Max’ sister, took her friends for a special trip in Max’ first private jet, PH-DTF, for her Bachelorette party



Victoria is getting married to Tom Heuts.



Falcon 900EX EASy

The Bachelorette Squad pic.twitter.com/zVzKDI9IqY — Max Verstappen’s Jet ? (@VerstappenJet) June 26, 2026

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