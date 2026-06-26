close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Private Jet of Max Verstappen

Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen

Private Jet of Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De privéjet van Max Verstappen is voor even 'gekaapt' door zijn zusje Victoria. De aanstaande bruid heeft het vliegtuig, een Falcon 900EX EASy, meegenomen voor een speciale reis met haar vriendinnen om haar vrijgezellenfeest te vieren.

Victoria stapt binnenkort in het huwelijksbootje met Tom Heuts. Om de naderende bruiloft alvast in te luiden, besloot de zus van de Formule 1-coureur haar vriendinnengroep mee te nemen voor een exclusieve trip. Het gezelschap poseerde uitgebreid voor het vliegtuig onder de noemer "The Bachelorette Squad". Voor deze gelegenheid werd de PH-DTF ingezet, het toestel dat bekendstaat als de eerste privéjet van de Red Bull Racing-coureur.

Foto op social media

Op sociale media werd met een flinke knipoog gereageerd op de tijdelijke overname van het luxueuze vervoersmiddel. Het account op X dat in naam van de jet post, deelde een foto van de vriendinnengroep voor het vliegtuig. Met de actie van Victoria is het vliegtuig voor even het domein van haar vriendinnengroep in plaats van de Red Bull Racing-coureur.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

Russell bevestigt Mercedes-zitje voor 2027: "Het is niet eens een vraagteken"

  • Gisteren 21:11
  • 11
Red Bull pakt groot uit met nieuwe updates voor Verstappen en Hadjar

Red Bull pakt groot uit met nieuwe updates voor Verstappen en Hadjar

  • 1 uur geleden
'Verstappen voert geheime McLaren-gesprekken over megadeal'

'Verstappen voert geheime McLaren-gesprekken over megadeal'

  • Vandaag 08:44
  • 10
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

  • 23 juni 2026 06:59
  • 8
LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten? Live

LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?

  • 52 minuten geleden
'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'

'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'

  • 1 uur geleden

Net binnen

16:32
Live
LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?
16:14
'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'
15:57
FIA grijpt in bij Mercedes: 'Zilverpijlen teruggefloten na klachten Red Bull en Ferrari'
15:32
Red Bull pakt groot uit met nieuwe updates voor Verstappen en Hadjar
15:04
Hamilton kende slepende blessure in 2025: "Ik kon niet slapen en zat aan pijnstillers"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk Red Bull Racing

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Gisteren 14:41
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out" Max Verstappen

Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"

Gisteren 12:59 2
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden' Red Bull Racing

'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'

Gisteren 11:44 3
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk Hitteplan Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

Gisteren 09:29 7
Ontdek het op Google Play
x