Ford lovend over Verstappen: 'Veel respect voor hem gekregen door gesprekken'
Ford heeft onthuld dat Max Verstappen eigenlijk de voornaamste reden is, samen met de nieuwe motorreglementen van 2026 in F1, van de samenwerking met Red Bull Racing die vanaf 2026 motoren op gaat leveren. Verstappen zal ook de reden zijn volgens Ford dat de samenwerking succesvol gaat zijn of niet.
Nadat Red Bull Racing, eigenlijk al sinds het begin van het team in F1, van andere leveranciers motoren heeft gebruikt (met Honda als recent succesvol voorbeeld), gaat het vanaf 2026 met de nieuwe motoren zelf aan de slag in samenwerking met Ford. Het gaat gebeuren op een moment dat F1 gaat beginnen aan een nieuw tijdperk, waarin de motoren - en dus ook de auto's - op de schop gaan.
Ford lovend over Verstappen
Jim Farley, CEO van Ford, stelt tegenover Sky Sports dat Verstappen voor hun een belangrijke reden is dat Ford de samenwerking aan is gegaan met Red Bull in F1 en dat deze samenwerking ook succesvol gaat zijn. "Ik denk dat dit een van de belangrijkste pijlers is voor het succes van de krachtbron. In gesprekken met Max hebben wij bij Ford enorm veel respect voor hem gekregen door hem dit jaar te volgen."
Ford over Verstappen
Farley vervolgt: "De manier waarop hij stabiliteit brengt zonder drama, in een omgeving waarin we allemaal gewoon ons werk proberen te doen. Dat zie ik echt in zijn ogen vandaag, vergeleken met vorig jaar. Dat is een van de mooie dingen aan Laurent [Mekies, teambaas] en zijn team. Ze hebben allemaal een diepgewortelde toewijding aan elkaar."
