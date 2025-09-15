close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in Hungary

Van der Zande ziet Verstappen zich 'zorgen maken' over 2026: "Dat denk ik echt"

Van der Zande ziet Verstappen zich 'zorgen maken' over 2026: "Dat denk ik echt"

Lars Leeftink
Max Verstappen in Hungary

Renger van der Zande, zelf actief in IMSA, stelt dat het bezoekje dat Max Verstappen bracht met teambaas Laurent Mekies en adviseur Helmut Marko bij de motorafdeling van Red Bull Racing en Ford geen toeval was. De Nederlander denkt dat Verstappen zich zorgen maakt.

In het Ziggo Sport Race Café gaat Van der Zande in op het feit dat Verstappen vorige week met alle topmensen van Red Bull Racing langs de motorafdeling is gegaan om te kijken naar hoe het ervoor staat. Van der Zande denkt dat hier een gedachte en vooral een gevoel achter zit bij de Nederlander. "Ik denk dat hij zich zorgen maakt, en dat deed hij eerder ook al."

Red Bull en Ford moeten werken aan nieuwe motor

Volgens Van der Zande gaat er zoveel veranderen op motorisch gebied, dat Red Bull en Ford behoorlijk aan de bak mogen en eigenlijk met een compleet nieuwe motor moeten komen dan degene die nu wordt gebruikt. Er is dus amper af te kijken bij de motor van dit tijdperk. "Volgend jaar worden de regels heel raar. Ze hebben op het rechte stuk eigenlijk twee keer DRS, aan de voorkant en de achterkant. Verder haal je de helft van het vermogen uit de elektrische motor, en de helft uit de verbrandingsmotor. Dat betekent dat ze halverwege het rechte stuk van het gas moeten gaan. Als je dat doet, raak je ook die DRS kwijt, dus je remt dan heel erg af op het rechte stuk. Ze moeten dus allerlei rare dingen bedenken qua rijstijl. Het wordt echt chaos."

Related image
Related image

Prestatieclausule Verstappen in 2026

Ook in 2026 zal er weer een prestatieclausule in het contract van Verstappen staan, maar volgens Sky Sports is deze echter een stuk strenger dan dit seizoen het geval was. Het zou gaan om een plek bij de top twee bij de coureurs in de zomerstop. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan Verstappen onder zijn contract uit dat nog tot eind 2028 duurt. Red Bull moet met Ford dus of meteen raak schieten en Verstappen een auto geven waarmee hij mee kan doen om de titel, of ze moeten ondanks een plek buiten de top twee de viervoudig wereldkampioen kunnen overtuigen om te blijven en zijn clausule niet te lichten.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Ford

Net binnen

'Verstappen had probleem bij dopingtest Monza', Viaplay komt met nieuws | GPFans Recap
GPFans Recap

'Verstappen had probleem bij dopingtest Monza', Viaplay komt met nieuws | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Van der Zande ziet Verstappen zich 'zorgen maken' over 2026:
Verstappen en Ford

Van der Zande ziet Verstappen zich 'zorgen maken' over 2026: "Dat denk ik echt"

  • 3 uur geleden
  • 2
 Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing
Tsunoda bij Red Bull

Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing

  • Vandaag 19:01
Fans reageren op nieuws vanuit Viaplay over abonnementen: 'Hebben ze een probleem?'
Viaplay en F1

Fans reageren op nieuws vanuit Viaplay over abonnementen: 'Hebben ze een probleem?'

  • Vandaag 18:04
  • 11
 Welke coureurs in F3 maken in 2027 kans op een stoeltje in F1?
F3 in F1

Welke coureurs in F3 maken in 2027 kans op een stoeltje in F1?

  • Vandaag 17:09
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x