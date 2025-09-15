Renger van der Zande, zelf actief in IMSA, stelt dat het bezoekje dat Max Verstappen bracht met teambaas Laurent Mekies en adviseur Helmut Marko bij de motorafdeling van Red Bull Racing en Ford geen toeval was. De Nederlander denkt dat Verstappen zich zorgen maakt.

In het Ziggo Sport Race Café gaat Van der Zande in op het feit dat Verstappen vorige week met alle topmensen van Red Bull Racing langs de motorafdeling is gegaan om te kijken naar hoe het ervoor staat. Van der Zande denkt dat hier een gedachte en vooral een gevoel achter zit bij de Nederlander. "Ik denk dat hij zich zorgen maakt, en dat deed hij eerder ook al."

Red Bull en Ford moeten werken aan nieuwe motor

Volgens Van der Zande gaat er zoveel veranderen op motorisch gebied, dat Red Bull en Ford behoorlijk aan de bak mogen en eigenlijk met een compleet nieuwe motor moeten komen dan degene die nu wordt gebruikt. Er is dus amper af te kijken bij de motor van dit tijdperk. "Volgend jaar worden de regels heel raar. Ze hebben op het rechte stuk eigenlijk twee keer DRS, aan de voorkant en de achterkant. Verder haal je de helft van het vermogen uit de elektrische motor, en de helft uit de verbrandingsmotor. Dat betekent dat ze halverwege het rechte stuk van het gas moeten gaan. Als je dat doet, raak je ook die DRS kwijt, dus je remt dan heel erg af op het rechte stuk. Ze moeten dus allerlei rare dingen bedenken qua rijstijl. Het wordt echt chaos."

Prestatieclausule Verstappen in 2026

Ook in 2026 zal er weer een prestatieclausule in het contract van Verstappen staan, maar volgens Sky Sports is deze echter een stuk strenger dan dit seizoen het geval was. Het zou gaan om een plek bij de top twee bij de coureurs in de zomerstop. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan Verstappen onder zijn contract uit dat nog tot eind 2028 duurt. Red Bull moet met Ford dus of meteen raak schieten en Verstappen een auto geven waarmee hij mee kan doen om de titel, of ze moeten ondanks een plek buiten de top twee de viervoudig wereldkampioen kunnen overtuigen om te blijven en zijn clausule niet te lichten.

