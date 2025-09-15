Lewis Hamilton (40) maakte begin dit jaar de overstap naar het F1-team van Ferrari, in de hoop een gooi te kunnen doen naar zijn achtste en record brekende wereldtitel. Het liep echter totaal anders; Ferrari en met name Hamilton hebben het zwaar in 2025. Deze worsteling heeft de Brit aan het denken gezet, maar middels een statement laat hij weten de positieve energie weer te hebben gevonden.

Het werd met veel bombarie aangekondigd: Hamilton ging naar Ferrari om daar zijn jongensdroom na te jagen. In het rood wilde de coureur uit Stevenage jacht gaan maken op zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Maar het debuutjaar van Hamilton bij Ferrari is anders gelopen dan hij had gehoopt. Het grote succes blijft vooralsnog uit en ook op persoonlijk vlak heeft hij het zwaar. Vaak moet hij in zijn teamgenoot, Charles Leclerc, zijn meerdere erkennen en van een mogelijke wereldtitel is überhaupt al geen sprake. Toch wil de 40-jarige coureur niet bij de pakken neer gaan zitten. "Ik weet zeker dat er genoeg seizoenen zijn geweest die moeilijk hebben gevoeld", zo vertelde Hamilton aan de media in Italië.

Er zijn dingen die je niet kan voorzien

Hij vervolgt: "Ik herinner me dat 2009 moeilijk was. Ik herinner me 2010, 2011 was niet geweldig, en 2012 was een keerpunt voor me, en natuurlijk 2022 en 2023, dus er zijn genoeg andere jaren geweest die gewoon anders waren. Ik zat op een ander punt in mijn leven. Dit is echt de droom waarmaken, de overstap maken naar Ferrari. Natuurlijk had ik het hele afgelopen jaar de tijd om erover na te denken en me voor te bereiden, maar er zijn nog steeds dingen die je niet kon voorzien." Volgens Hamilton valt Ferrari ook niks kwalijk te nemen, want zij hebben "hemel en aarde bewogen" om hem te helpen, zo stelt hij.

Hamilton "enthousiast en gemotiveerd" om vooruit te gaan met Ferrari

Rond de zomerstop werd er - mede door de deprimerende interviews van Hamilton - getwijfeld aan zijn toekomst bij het Italiaanse team. Er werd zelfs gespeculeerd over een vervroegd pensioen. Hamilton laat nu weten dat niets van dit alles aan de orde is. "Ik ben erg enthousiast en gemotiveerd om vanaf nu een positieve strijd bergopwaarts te voeren, en ik heb het gevoel dat ik de beste mensen om me heen heb om dat te doen", zo stelt hij. Volgens hem heeft deze periode hemzelf en Ferrari "voorbereid op betere dagen".

