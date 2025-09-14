Verstappen met opgelucht gevoel naar Bakoe: 'Ik voelde me eindelijk geen passagier meer'

Voor Max Verstappen betekende zijn dominante zege in de Grand Prix van Italië meer dan alleen punten: het voelde als een doorbraak. Waar hij dit jaar vaak stuurloos leek in de RB21, was er in Monza eindelijk weer controle.

De Limburger legt tegenover de media uit wat er dit seizoen ontbrak. "Tot nu toe hadden we veel races waarin we een beetje van links naar rechts schoten met de afstelling. We maakten vrij extreme veranderingen door, wat liet zien dat we de controle kwijt waren geraakt. We begrepen niet helemaal wat we moesten doen."

Komst van Mekies zorgt voor doorbraak

Met de komst van Laurent Mekies merkte de coureur echter direct verschil: "Laurent heeft een achtergrond in engineering, hij stelt de juiste, logische vragen aan de engineers. Dat werkte heel goed. Je probeert dingen te begrijpen van wat je hebt uitgeprobeerd, en dan krijg je stap voor stap een idee van een richting. Daar bleven we aan werken."

Belangrijke stap in Zandvoort en Monza

Verstappen voelde al verbetering tijdens zijn thuisrace. "In Zandvoort hadden we een stap gezet die goed werkte, en hier in Monza nog eens eentje die opnieuw beter voelde", aldus de viervoudig kampioen. "Hiervoor voelde ik me soms echt als een passagier in de auto. We hadden races waarin de balans er gewoon niet was. Nu zit er weer meer balans in de auto, en gedragen de banden zich ook veel normaler."

Voorzichtig optimisme

Toch plaatst Verstappen een kanttekening. "Ik denk dat het nog steeds afhankelijk is van het type circuit. Hier in Monza reed je met weinig downforce, en onze auto lijkt beter te zijn in low- tot medium-downforce. Het is dus niet zo dat we ineens elk weekend voor de winst kunnen gaan. Maar het positieve is dat we beter begrijpen wat de auto nodig heeft. Hopelijk zetten we dat door in de komende races."

