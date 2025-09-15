Hamilton enthousiast over Cadillac-line-up: 'Ik mis het werken met Bottas'
Hamilton enthousiast over Cadillac-line-up: 'Ik mis het werken met Bottas'
Lewis Hamilton heeft positief gereageerd op de bekendmaking dat Cadillac in 2026 met Valtteri Bottas en Sergio Pérez aan de start verschijnt. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft het nieuwe team "de juiste mannen uitgekozen" voor hun debuutjaar in de Formule 1.
Hamilton reed zelf vijf seizoenen naast Bottas bij Mercedes en sprak met veel waardering over zijn voormalige teamgenoot. "Ik hoef niets te zeggen over zijn talent, want dat heeft hij al lang bewezen", benadrukte Hamilton. "Maar wat ze krijgen, is een van de meest eerlijke, misschien wel de grappigste Finnen die er is, en gewoon een ontzettend oprechte persoon om mee te werken. Ik mis het werken met hem."
Ervaring en kennis van Pérez en Bottas
Ook over Pérez was Hamilton positief. "Ik denk dat ze de juiste coureurs hebben gekozen. Sergio brengt natuurlijk veel ervaring mee. De kennis die hij én Valtteri allebei meenemen uit twee topteams zal ze helpen om sneller vooruitgang te boeken." Samen staan Bottas en Pérez goed voor 527 Grands Prix en 16 overwinningen. Daarmee haalt Cadillac een flinke berg ervaring binnen voor hun eerste seizoen.
Extra team is juiste toevoeging voor de Formule 1
De komst van Cadillac betekent bovendien een extra team op de grid, iets waar Hamilton enthousiast over is. "Ik vind het geweldig dat er een extra team bijkomt," vertelde hij. "En ik denk dat je, om als nieuw team te ontwikkelen, juist ervaren coureurs nodig hebt. Zeker als het gaat om een compleet nieuwe structuur." Volgens Hamilton biedt juist de combinatie van achtergronden een meerwaarde. "Je hebt twee verschillende smaken: Red Bull en Mercedes, met andere kennis en ervaringen die ze allebei meenemen. Dat kan het team vooruit helpen."
