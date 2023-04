Brian Van Hinthum

Maandag 24 april 2023 11:04

Max Verstappen beleefde natuurlijk op zondag 12 december 2021 in Abu Dhabi één van zijn bijzonderste dagen uit zijn leven en ook voor de fans was het een heugelijke dag. Om dat te vieren, kunnen fans nu een wel heel bijzonder collectors item bestellen van die magistrale avond in De Emiraten.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Abu Dhabi rakelt op

De laatste weken wordt er weer veelvuldig over die race in 2021 gesproken. Het controversiële einde speelt bij een hoop Hamilton-fans nog altijd een rol en dus kwam er zelfs nieuw leven in een petitie om Verstappen zijn wereldtitel af te pakken en die aan Hamilton te geven. Door een oproep van fans op Twitter is de petitie de afgelopen dagen weer veelvuldig ondertekend, waardoor men inmiddels de mijlpaal van 100.000 handtekeningen gepasseerd heeft en de petitie weer in het nieuws terecht is gekomen. Of er echter ook iets mee gedaan gaat worden, is natuurlijk behoorlijk twijfelachtig. Zeker als je bedenkt dat zelfs het eventuele schrappen van de Grand Prix zou betekenen dat Verstappen nog steeds kampioen is.

Bijzonder schaalmodel

Perfect moment voor de fans van de Nederlander om nog maar eens stil te staan bij die bijzondere avond op het Yas Marina Circuit. Verstappen lanceert namelijk een bijzonder 1:12 schaalmodel van de RB16B waar hij zijn eerste titel mee won. Het zeer unieke model, dat via Verstappen.com te koop is, is de auto van Verstappen vlak na de finish met de iconische softs erop en de buigende Verstappen die huilend oer de linker achterband heen hangt. Ook staat er het pitboard in miniatuur bij, waarop trots de tekst 'World Champion 2021 Max' prijkt. Wie dit bijzondere item op zijn nachtkastje wil hebben, mag wel stevig in de buidel tasten. Het schaalmodel gaat voor 699,99 euro over de toonbank.