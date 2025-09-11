Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet collega Toto Wolff gelijk geven over de enorme uitdaging die het team is aangegaan met de oprichting van Red Bull Powertrains. De Fransman stelt dat er veel respect is voor de andere motorfabrikanten, die al meer dan vijftig jaar powerunits bouwen, en wijst op de rol van Max Verstappen in de ontwikkeling van de 2026-wagen.

Wolff gaf onlangs aan dat er een enorme uitdaging voor Red Bull ligt om komend jaar met een eigen powerunit op de startgrid te verschijnen. De Oostenrijker vergeleek het met het beklimmen van de Mount Everest. Mekies kan die woorden in gesprek met Sky Sports F1 onderschrijven, maar ziet het niet als een nadeel: “Het is ook de Mount Everest die we proberen te beklimmen. Dat is helemaal waar. Het is een gek project, een gekke uitdaging, maar het past tegelijkertijd zo goed bij waar Red Bull voor staat, bij Ford. Dat is ook precies hoe we naar die uitdaging kijken.”

Concurreren met automerken

Mercedes wordt door experts en analisten als favoriet beschouwd vanaf 2026, maar het is nog niet bekend hoe de krachtsverhoudingen er volgend jaar voor staan. Ook Mekies wijst op die onzekerheid, maar ziet daarnaast slimme concurrenten: “We weten niet waar we staan ten opzichte van de competitie. We zijn daarnaast respectvol genoeg tegenover de concurrentie; zij doen dit al vijftig, zestig of zeventig jaar.”

Rol Verstappen in ontwikkeling

Verstappen wil komend jaar weer beschikken over een titelwinnende wagen, en Mekies wijst op de rol van de viervoudig kampioen binnen het motorproject: “Max doet echt veel meer dan alleen om de nummers vragen, daar zul je je nog over verbazen. Max geeft zoveel voor het project. Hij test de wagen in de simulator. Hij werkt samen met de engineers aan beide kanten van de fabriek (Red Bull & Ford) om te bepalen hoe we deze 2026-wagens moeten ontwikkelen.”

Daarin is de Nederlander zeer gedetailleerd: “Hij bekijkt waar het vermogen vandaan moet komen en waar de neerwaartse druk vandaan moet komen. Zo geïnvesteerd is hij in het project. Hij wil zeker een snelle wagen voor volgend jaar en doet er alles aan, zowel in de auto als daarbuiten, om dat voor elkaar te krijgen.”

