Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'
Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'
Viaplay heeft zich de laatste twee raceweekenden niet populair gemaakt bij de fans. Het viel veel F1-fans op dat er tijdens de races in Zandvoort en Monza nog wat meer reclame was dan in voorgaande raceweekenden. De reacties waren duidelijk.
Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport en heeft sindsdien al veel meegemaakt. Zo moest het wegens financiële tegenvallers al meerdere keren de prijs van de abonnementen verhogen, verloor het werknemers, daalde het in waarde op de beurs en besloot het uit veel markten te vertrekken om kosten te besparen. Er werd echter nog een andere aanpassing gedaan om inkomsten te genereren waar vooral de fans last van hebben.
Fans boos over toename reclames bij Viaplay tijdens sessies in F1
Viaplay is vooral sinds dit seizoen naar een systeem gegaan waarbij het, zelfs met een abonnement, reclame laat zien tijdens de sessies. Zelfs het abonnement van twintig euro kan dit niet voorkomen. Pas als je het duurdere abonnement neemt, heb je geen reclame meer. Tijdens een sessie wordt het scherm bijvoorbeeld ineens klein gemaakt om een reclame te laten zien, terwijl de sessie nog bezig is. Bij de fans loopt de irritatie, die al hoog lag omtrent Viaplay, hier gedurende het seizoen alleen maar hoger op.
Gerelateerd
Net binnen
Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'
- 35 minuten geleden
- 9
Overzicht podiumplaatsen: Verstappen met Piastri en Norris op het podium in Monza
- 1 uur geleden
- 2
'Verstappen en Russell in 2027 teamgenoten van elkaar bij Mercedes'
- 2 uur geleden
- 12
Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing
- 3 uur geleden
Waarom Verstappen nog ontbreekt op deelnemerslijst Nürburgring Langstrecken-Serie
- 3 uur geleden
- 2
'Red Bull kopieert succesvol foefje McLaren', Verstappen debuteert buiten F1 | GPFans Recap
- Vandaag 16:34
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- Gisteren 15:11
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- Gisteren 08:44