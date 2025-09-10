Viaplay heeft zich de laatste twee raceweekenden niet populair gemaakt bij de fans. Het viel veel F1-fans op dat er tijdens de races in Zandvoort en Monza nog wat meer reclame was dan in voorgaande raceweekenden. De reacties waren duidelijk.

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport en heeft sindsdien al veel meegemaakt. Zo moest het wegens financiële tegenvallers al meerdere keren de prijs van de abonnementen verhogen, verloor het werknemers, daalde het in waarde op de beurs en besloot het uit veel markten te vertrekken om kosten te besparen. Er werd echter nog een andere aanpassing gedaan om inkomsten te genereren waar vooral de fans last van hebben.

Fans boos over toename reclames bij Viaplay tijdens sessies in F1

Viaplay is vooral sinds dit seizoen naar een systeem gegaan waarbij het, zelfs met een abonnement, reclame laat zien tijdens de sessies. Zelfs het abonnement van twintig euro kan dit niet voorkomen. Pas als je het duurdere abonnement neemt, heb je geen reclame meer. Tijdens een sessie wordt het scherm bijvoorbeeld ineens klein gemaakt om een reclame te laten zien, terwijl de sessie nog bezig is. Bij de fans loopt de irritatie, die al hoog lag omtrent Viaplay, hier gedurende het seizoen alleen maar hoger op.

Betaal je bijna 20 euro voor viaplay krijg je als nog reclame gewoon schandalig #VIAPLAY pic.twitter.com/4MRLsTotnA — 🌞Tiffany🌞 (@TiFFaNySaBiNe) September 7, 2025

Het is toch te zot voor woorden €20,- per maand voor Viaplay en dag nog minuten lang allerlei waardeloze reclame tussendoor bij de Formule 1. Deze week opzeggen en naar F1TV! Oplichters! pic.twitter.com/rYWTy2vrq7 — Martwit57 (@martwit57) September 7, 2025

De reclame tijdens / temidden een #F1 race van #Viaplay blijf ik echt diabolisch vinden. — Nick (@NickKiran) September 7, 2025

Kut kut kut kut kut #viaplay van 1-2 reclames in het begin(wat al belachelijk is) naar iedere 10 rondes.....

Ik hoop dat jullie de eeuwige jeuk krijgen met te korte armen!!!

En jullie kleine teen stoten!!! — Rob Groot (@cloudseeker1) September 7, 2025

Pleur nou eens op met die eindeloze reclames #viaplay 😡 — Jessie Nathalie (@NJessey23) September 7, 2025

Die reclames tijdens de Formule 1 op Viaplay #ItalianGP pic.twitter.com/uD08fcT2td — Twan (@PSVTwan) September 7, 2025

Nu echt klaar met #ViaPlay en reclames tijdens de race. Eind seizoen ben ik weg naar F1 TV. — Andy Oppelaar (@AndOpp) September 7, 2025

Heb #viaplay alleen nog voor de voor- en nabeschouwing. Race op F1TV om die kl#t* reclames te omzeilen.

Nu valt de stream telkens weg als er een reclame komt.



Ik denk dat ik ook maar eens met @viaplay ga stoppen. Er is werkelijk geen enkele streamingdienst die het zo verkloot. — 🐦Frank de Jong🐦 (@BabbelFrank) September 7, 2025

