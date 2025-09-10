close global

Viaplay

Fans hekelen reclame Viaplay tijdens F1-sessies ondanks abonnement: 'Nu echt klaar mee'

Lars Leeftink
Viaplay

Viaplay heeft zich de laatste twee raceweekenden niet populair gemaakt bij de fans. Het viel veel F1-fans op dat er tijdens de races in Zandvoort en Monza nog wat meer reclame was dan in voorgaande raceweekenden. De reacties waren duidelijk.

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport en heeft sindsdien al veel meegemaakt. Zo moest het wegens financiële tegenvallers al meerdere keren de prijs van de abonnementen verhogen, verloor het werknemers, daalde het in waarde op de beurs en besloot het uit veel markten te vertrekken om kosten te besparen. Er werd echter nog een andere aanpassing gedaan om inkomsten te genereren waar vooral de fans last van hebben.

Fans boos over toename reclames bij Viaplay tijdens sessies in F1

Viaplay is vooral sinds dit seizoen naar een systeem gegaan waarbij het, zelfs met een abonnement, reclame laat zien tijdens de sessies. Zelfs het abonnement van twintig euro kan dit niet voorkomen. Pas als je het duurdere abonnement neemt, heb je geen reclame meer. Tijdens een sessie wordt het scherm bijvoorbeeld ineens klein gemaakt om een reclame te laten zien, terwijl de sessie nog bezig is. Bij de fans loopt de irritatie, die al hoog lag omtrent Viaplay, hier gedurende het seizoen alleen maar hoger op.

